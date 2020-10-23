نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حقيقة وفاة بطل فيلم “الفارس والأميرة” الفنان المصري الكبير عبد الرحمن أبو زهرة .. أشرف زكي يحسم الجدل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ما تردد من شائعات مؤخرًا بشأن وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، حيث أكد خلال تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن أبو زهرة بصحة جيدة تمامًا ولا صحة لكل الشائعات التي ترددت مؤخرًا، نافيًا بذلك كل ما تردد على السوشيال ميديا من جانب البعض ممن تحدثوا بشأن وفاته.

قد يهمك أيضًا:

طائرة بدون طيار تنفذ ثاني هجوم على الأراضي السعودية خلال اقل من 24 ساعة

طبيبة تفجر الخلاف بين مصر والكويت.. والأخيرة تستدعي السفير المصري وتدعو لتأديب المسؤول الذي تطاول على الكويت ورموزها

علامات في البول أو الساقين تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة.. يجب ألا تتجاهلها لتحمي نفسك من المضاعفات

حقيقة وفاة بطل فيلم “الفارس والأميرة” الفنان المصري الكبير عبد الرحمن أبو زهرة .. أشرف زكي يحسم الجدل

لعلاج آلام أسفل الظهر التي يعاني منها الكثير خصوصًا الشباب والنساء

عشرات الصواريخ تتساقط على المدن الإيرانية... وإيران تحذر وتتحدث عن “عدوان” على أراضيها



لن يمنعه بل سيقتله .. ابتكار كمامة جديدة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا .. صور



فاكهة تعالج فقر الدم وتسيطر على مرض السكري وتحميك من السرطان وامراض القلب.. وفوائد أخرى قد تغنيك عن زيارة الطبيب



ترامب ينسحب غاضبا من مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة.. ويصف المذيعة بـ “الوقحة والكريهة“ (شاهد)



إسرائيل تفجر مفاجأة بشأن "هدية" السعودية للرئيس الأمريكي القادم



إعلان هام من “الجوازات السعودية” للمواطنين والمقيمين.. وهذا ما ورد فيه!

لأصحاب القلوب القوية... نيللي كريم وظافر عابدين في إعلان فيلمهما عن “مصاصي الدماء”... فيديو

سأقتل على أيدي هؤلاء.. ملياردير إسرائيلي يكشف ما قاله “محمد بن سلمان” عن خطر التطبيع مع إسرائيل

مذيعة العربية تفاجئ متابعيها برحلة مرضها وخضوعها لعملية جراحية استئصال ورم في الحنجرة!.. شاهد من تكون؟؟

بعد 10 أيام على الزفاف.. عروس تشنق زوجها أثناء نومه

زلة لسان للأمير عبد الرحمن بن مساعد تكشف معلومة محرجة لـ محمد بن سلمان و نظام السعودية

يشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، قال فى وقت سابق إنه لم يتقدم باستقالته من نقابة المهن التمثيلية، وأنه ملتزم بجميع مهامه كنقيب لكل فنانو مصر، ولكن سيغادر العمل النقابى تماما خلال موعد إنعقاد الجمعية العمومية فى شهر ديسمبر المقبل.

كان نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى قد حذر من رسائل من مجهول ترسل لبعض الفنانين على هواتفهم الشخصية عبر تطبيق "واتس آب"، لاختراق هواتفهم، حيث أكد زكى أن عددا من الفنانين تلقوا هذه الرسائل.

وأضاف زكى، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تلقى هذه الرسائل عبر واتس آب، وكذلك الفنانين أحمد بدير، وحمدى المرغنى، حيث أشارإلى أن هذه الرسائل عبر عن "لينك"، ويدعى مرسلها، أنه من إدارة "واتس آب"، وأن هذه اللينك لتأكيد الحساب وأن عليه الضغط لتأكيد الحساب، محذرا الفنانين من تلقى هذه الرسائل لأنها محاولة "هاكرز" لاختراق الهواتف.

يذكر أن الدكتور أشرف زكى شارك في احتفالية تكريم المخرج محمد عبد العزيز داخل أكاديمية الفنون، حيث تأتي الاحتفالية ضمن مشروعات تخرج 2020 من المعهد العالى للسينما، والتى أطلق عليها دفعة الأستاذ المخرج محمد عبدالعزيز، والذى قدم العديد من الأعمال السينمائية الناجحة مع كبار النجوم مثل عادل إمام وغيره.

المصدر: اليوم السابع