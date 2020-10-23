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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نمر في حياتنا الصحية بأعراض مختلفة تأتي علينا إما للحظات أو تستمر لفترة أطول بسبب إهمالنا لها للأسف! لذلك معرفتك بمختلف العلامات التي تمر بها قد يسهل عليك معرفتك بـ اعراض الامراض الخطيرة قد تكون تعاني منها دون أن تعرف، مما يساعدك كثيرا على التشخيص المبكر والعلاج منها لتحمي نفسك من أي تطورات بعد ذلك، لذلك تابع معنا المقال التالي.

يمكن أن تكون اعراض الامراض الخطيرة مختلفة كالتالي:

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علامات في البول أو الساقين تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة.. يجب ألا تتجاهلها لتحمي نفسك من المضاعفات

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الشعور بالضعف في الذراعين والأرجل

الشعور بالضعف أو الخدر في الذراعين أو الساقين أو حتى في الوجه، يمكن أن يكون ذلك علامة على حدوث السكتة الدماغية، خاصة إن كانت هذه الأعراض في جانب واحد من الجسم، أيضا قد يكون الشعور بعدم التوازن والدوخة أو الصعوبة في المشي علامات على حدوث السكتة الدماغية.

يجب طلب المساعدة بسرعة إن كنت لا تستطيع الرؤية جيدا، أو تعاني من صداع شديد ،أو تشعر بالتشوش أو مشاكل في التحدث أو الفهم، لا تتردد قم بطلب الإسعاف أو زيارة الطوارئ في الفحص المبكر سيجنبك حدوث التطور للحالة أو الآثار الجانبية لها على المدى الطويل.

ألم الصدر

عندما نتحدث عن ألم الصدر، تلقائيا يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية نفسك حتى لا تندم لاحقا، فأي ألم في الصدر خاصة إن كان مصحوبا بالتعرق، أو الضغط، أو الأنفاس القصيرة، أو الغثيان، فقد تكون كل تلك الأعراض تعني أنك في حاجة إلى استشارة الطبيب فورا.

فألم الصدر قد يكون علامة على أمراض القلب أو السكتة القلبية، خاصة إن كنت تشعر بها في حالة النشاط، أيضا قد يعني ألم الصدر وجود مشاكل صحية أخرى لا تتتعلق بالقلب، فقد يكون علامة على حدوث تجلطات بالدم والتي تنتقل إلى الرئتين، لذلك إن شعرت بالاختناق أو بالثقل في صدرك، واستمر ذلك لأكثر من يضع دقائق أو كان الألم يذهب ويعود، اطلب على المساعدة.

الشعور بالضعف والألم في الجزء الخلفي من أسفل الساق

قد يكون ذلك علامة على تجلط الدم في الساق، والذي يعرف بالتخثر العميق للأوردة، وقد يحدث تجلط الدم بسبب الجلوس لفترة طويلة من الوقت، أو الركوب لمدة طويلة أو كنت مريض ومستلقي لفترة من الوقت، فإن كان شعورك بالضعف أو الألم بسبب التجلط في الدم، فقد تشعر بالألم خاصة عند الوقوف أو المشي.

كما يمكن أن تلاحظ الأعراض التالية:

قد تلاحظ التورم وتكون الساق في الغالب أكثر احمرار أو ضعيفة وتكون أكبر في الحجم من الساق الأخرى.

قد تشعر بالضعف بسبب التمارين الرياضية، لذلك في حال كنت ترى الضعف أو الاحمرار أو تشعر بالتورم والألم قم بزيارة الطبيب.

إذا رأيت الاحمرار أو شعرت بالسخونة أو التورم في جانب واحد قم بالذهاب للطوارئ، فمن المهم أن تقوم بملاحظة أعراض تجلط الدم، قبل أن تقوم بسد مجرى الدم وتدفقه، والذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التعقيدات.

وجود الدم في البول

إن كنت لاحظت وجود الدم في البول مع الشعور بالألم في جانب واحد من الظهر، يمكن أن يكون ذلك علامة على وجود الحصوات في الكلى، والحصوات هي أشبه بالبلورات الصغير والتي تتكون من المعادن والأملاح والتي تتشكل في الكلى لتتحرك عبر الأنابيب التي تحمل البول.

يمكن لطبيبك أن يقوم بعمل الأشعة السينية (x rays )، أو الموجات فوق الصوتية للتأكد من وجود الحصوات، كما قد يسبب مرور الحصوات عبر جسمك عند التبول الشعور بالألم، مما يجعل طبيبك يقوم بإزالة تلك الحصوات.

في حال شعورك بالرغبة الشديدة في التبول بشكل عاجل، أو قيامك بالدخول للحمام كثيرا، أو الشعور بالحرقة عند التبول، فقد يكون ذلك علامة على عدوى بالكلى أو المثانة، أيضا في حال رؤية الدماء بدون الشعور بالألم يمكن أن يكون ذلك علامة على سرطان الكلى أو المثانة، لذلك يجب رؤية الطبيب.

التنفس بالصفير أو مع اللهث

في الواقع وجود أي مشاكل في التنفس يحتاج منك الذهاب لطبيب فورا، خاصة إن كنت تتنفس بصفير أو بلهث، أو تسمع ذلك أثناء تنفسك، قم بزيارة الطبيب فورا، فبدون التشخيص السليم والمبكر، والعلاج الصحيح قد يسوء الوضع ليصبح أكثر صعوبة.

قد يكون صعوبة التنفس علامة على الربو أو أمراض الرئة أو الحساسية الشديدة أو بسبب التعرض للكيميائيات، في كل الأحوال يستطيع طبيبك اكتشاف الأسباب وعلاجها، كما يمكن أن يكون السبب وراء التنفس مع اللهث بسبب وجود التهاب رئوي أو التهاب في الشعب الهوائية.

إن لاحظت الأعراض التالية قم بزيارة الطبيب:

الكحة مع وجود مخاط أصفر أو أخضر.

حمى وأنفاس قصيرة.

قد يكون ذلك التهاب في الشعب الهوائية التي يمكن أن تتحول إلى التهاب رئوي.

أفكار انتحارية

إن كانت تنتابك أفكار انتحارية أو تشعر بفقدان الأمل، أو تعتقد أنك لا تملك سببا للعيش، قم بطلب المساعدة، لن يضرك الذهاب لعيادة نفسية أو التحدث مع الطبيب، فهو سيحفظ أسرارك، وسيساعدك على التخلص من الأفكار السيئة التي تفكر بها خاصة تلك المتعلقة بالرغبة في الانتحار.