نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رانيا يوسف تكشف فخذيها بفستان قصير والجمهور يتحرش على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٤٧ مساءً (دوت الخليج)

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف موجة من الجدل مجدداً بسبب صورة نشرتها أخيراً على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وبدت فيها وهي تقف في أحد الأماكن الساحلية مرتديةً فستاناً قصيراً.

ورأى بعض المتابعين أن هذا أمر طبيعي لأن رانيا تقف على الشاطئ حيث يجب ارتداء الملابس الصيفية. وفي المقابل، اعتبر آخرون أنها تبالغ في جرأتها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

أول ظهور لابنة بطلة مسلسل البرنس.. شاهد جمالها الأسطوري

ياسمين صبري تمسك بأردافها وتنحني من وسطها لتبرز مفاتنها في أحدث ظهور

معلمة تغوي طلابها بصور عارية للدخول في علاقات "محرمة"

بعد المقطع الإباحي.. هيا الشعيبي تنشر ثلاثة فيديوهات دفعة واحدة (شاهد)

باسم ياخور يثير جنون زوجته بعد إتهامها له بـ "الهوس" (فيديو)

الجوازات السعودية توضح.. هل يحتاج السفر للخارج بعد الموافقة عليه إلى إثبات من أبشر؟

شاهد.. يسرا تضع خرزة زرقاء لصد "العين الوحشة قوي" وتؤكد: لولاها لكنت ضمن الموتى

هذه الأطعمة تمنحك السعادة وتحميك من الاكتئاب

للكبار فقط .. نيللي كريم تظهر ملطخة بالدماء (فيديو)

بصدر عار.. شمس الكويتية تشد فستانها إلى الأسفل والدموع تسيل على خدها وفمها بغزارة

تحذير خطير حول استخدام ميزة تتبع الموقع الجغرافي في الهاتف

ديما بياعة وسط أحضان زوجها بعد أنباء انفصالهما (فيديو)

بعد تغيير ملامحها.. أسيل عمران تكشف عن أمنيتها من "الجونة"

مسلسل جديد يكتسح المسلسلات التركية ويتفوق على أرطغرل والمؤسس عثمان

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

ومما جاء في التعليقات: "البنطلون يا اختاه" و"اقلعي و قولي لا للتحرش" و"ملكة الأنوثة" و"لالالا تحرش"... وحقّقت الصورة في ساعات قليلة أكثر من 235 ألف إعجاب.

https://www.instagram.com/p/CGj9ZqppbDH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGj9ZqppbDH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGj9ZqppbDH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on Oct 20, 2020 at 3:23am PDT





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام