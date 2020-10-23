نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسمين صبري تمسك بأردافها وتنحني من وسطها لتبرز مفاتنها في أحدث ظهور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١٦ مساءً (دوت الخليج )

نشرت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، صورة حديثة وجريئة للفنانة ياسمين صبري، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستغرام" .

وارفقت تلك الصفحات مع الصورة عناوين وتعليقات تحتوي على عبارات وكلمات إطراء وغزل بالفنانة المصرية ، مما دفع بالكثير من جمهور موقع إنستغرام، إلى تداولها من جانبهم وامطارها بالتعليقات .

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وكتب متابعون : "نحبك موت ، بنت الاوادم تحلى يوميه ، طول عمرك قمر يا قمر ، انحاءة تهبل، امال ليه تعرضي خلفك ، دوووم هالاطلالات الحلوة".

وظهرت الفنانة ياسمين صبري، في الصورة المتداولة مرتدية بنطالًا جينزًا ملتصقاً بجسدها باللون الأسود، وفانيلة باللونين الأبيض والأسود مكشوفة الذراعين، مع بعض الحلي على معصمي يديها الممسكتان بأردافها من الأعلى.

كما اختارت مكياجا خفيفا وتسريحة شعر ناعمة انسدلت خصلاتها نحو كتفيها وصدرها ، وزينتها بابتسامة ونظرات ساحرة وانحناءة من الوسط تبرز منحنياتها ونهديها أكثر من بروزها المعتاد.

https://www.instagram.com/p/CGr06Iuhjsx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGr06Iuhjsx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by ياسمين صبري (@akhbarr_elnjoom) on Oct 23, 2020 at 4:43am PDT

وكان رواد صفحات فنية عديدة بموقع تويتر، قد تداولوا مؤخراً، مجموعة صور للفنانة ياسين صبري ، وهي في حوض سباحة وأيضا في البحر.

وظهرت ياسمين صبري في بعض الصور ، عارية داخل المسبح وفي أخرى وهي ترتدي المايوه على شاطئ البحر، وبقية الصور ظهرت بملابس مكشوفة وهي في حالة استرخاء.

واشعلت الصور المتداولة موقع تويتر، من خلال المزيد من المشاركة في تداولها والتعليق عليها من قبل المغردين. وقال مغرد ُمعلقا :"هو فين أبو هشيمة؟" ، وكتب مغرد ثاني قائلاً : "ماهي أصبحت مشهورة ليه بتتعرى ثاني، وأضاف آخر :" نيال أحمد أبو هشيمة تهبل".

ورغم أن هذه الصور تم تداولها في وقت سابق، بعد أن قامت الفنانة ياسمين بمشاركة جمهورها ومحبيها بعدد منها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستغرام" إلا أنه تم تداولها مجدداً مع صور أخرى لها ، على نطاق واسع.

وبدت صبري في الصور بمفردها وهي داخل أحد أحواض السباحة وفي أماكن إسترخاء، وفي البحر ويبدو أن هذه الأماكن خارج مصر، وتسأل الكثيرون من متابعيها حينها عن البلد الذي تتواجد فيه ولكنها تجاهلتهم ولم ترد على أي تعليقات تلقتها .

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل فرصة تانية ، الذي قام بمشاركتها في بطولته مجموعة من نجوم الفن من بينهم آيتن عامر واحمد مجدي وهبة مجدب وإدوارد وهبة عبدالغني ومحمد أبو داود ونهال عنبر .

وتعرض هذا العمل لإنتقادات حادة بسبب أحداثه التي وصفها الكثيرون بالمملة ، مما أدى إلى عدم تحقيقه للنجاح المرجو من وراء إنجازه.



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