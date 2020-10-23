أول دولة عربية تقاطع المنتجات الفرنسية وتسحبها من متاجرها ردًا على إساءة ماكرون للنبي محمد.. شاهد من تكون؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت "اتحاد الجمعيات التعاونية" والتي تضم عشرات الجمعيات التجارية في الكويت ، أعلنت رفع جميع المنتجات الفرنسية من الجمعيات رداً على إساءات ماكرون للنبي محمد وللإسلام. وبهذا تعتبر الكويت أول دولة عربية وإسلامية تستجيب لحملة المقاطعة الاقتصادية والتجارية للبضائع الفرنسية، بهذا الحجم من التجاوب. قد يهمك أيضًا: وداعاً لـ”الدردشات المزعجة”.. واتساب يطرح ميزة جديدة طال انتظارها.. والكشف عن طريقة تفعيلها! السعودية تتجاهل ترامب وتتخذ قرارات جريئة تتعارض مع أمريكا احتراق سيارة “مرسيدس” فارهة بعد 48 ساعة من شرائها.. مواطنة سعودية “تعيسة الحظ” تروي قصتها بحرقة (شاهد) أول دولة عربية تعلن #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه بشكل كبير وتسحب البضائع الفرنسية من متاجرها.. شاهد من تكون؟ طائرة بدون طيار تنفذ ثاني هجوم على الأراضي السعودية خلال اقل من 24 ساعة طبيبة تفجر الخلاف بين مصر والكويت.. والأخيرة تستدعي السفير المصري وتدعو لتأديب المسؤول الذي تطاول على الكويت ورموزها علامات في البول أو الساقين تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة.. يجب ألا تتجاهلها لتحمي نفسك من المضاعفات حقيقة وفاة بطل فيلم “الفارس والأميرة” الفنان المصري الكبير عبد الرحمن أبو زهرة .. أشرف زكي يحسم الجدل لعلاج آلام أسفل الظهر التي يعاني منها الكثير خصوصًا الشباب والنساء عشرات الصواريخ تتساقط على المدن الإيرانية... وإيران تحذر وتتحدث عن “عدوان” على أراضيها

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