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صنعاء - ميسرا اسماعيل - روت مواطنة سعودية كيف تحولت فرحتها بسيارتها الجديدة إلى مأساة لاحتراقها بعد أقل من 48 ساعة من شرائها من التوكيل .

فرحة تتحول لكابوس

ونشرت المواطنة وتدعى سجى الفراج ، صوراً للسيارة بعد شرائها ، كما وثقت صوراً للسيارة بعد احتراقها .

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احتراق سيارة “مرسيدس” فارهة بعد 48 ساعة من شرائها.. مواطنة سعودية “تعيسة الحظ” تروي قصتها بحرقة (شاهد)

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وقالت المواطنة في عدة تغريدات على حسابها بتويتر : ” قبل يومين فقط كنت في قمة السعادة بعد أن استلمت سيارتي الجديدة من الوكالة ، لم أتخيل أن هالفرحة راح تتحول لكابوس كان من الممكن يكلفني حياتي و حياة من معي في السيارة ” .

وأضافت : ” سيارة GLC200 جديدة موديل السنة استلمتها من الوكالة و مباشرة للبيت ، وبعد يومين من استلام السيارة ، كنت مستعدة أخذ سيارتي في أول مشوار متجهة إلى الدوام في الظهران و لكن الفرحة ما كملت !” .

النجاة من الموت

وتابعت : ” بعد مشي أقل من ٢٠ كم على (هايواي ) الدمام – الجبيل الطريق السريع السيارة أشتعلت في منتصف الهايواي ، تيمنت بسرعة حتى أقدر أوقف بأسرع فرصة و كانت معاي صاحباتي في السيارة .. حرفياً قفزنا من السيارة عشان نقدر ننجي بأعمارنا” .

وتسائلت : ” هل معقول !؟ سيارة من الوكالة و خلال ٤٨ ساعة من استلامها يحصل اللي حصل ، هل تم فحص السيارة قبل تسلميها بالأساس؟ شركة سيارات باسم مرسيديس مفترض تعمل quality check قبل ما تسلم السيارة حسب فهمي و علمي” .

الجانب المفرح

وأضافت : ” لكل قصة محزنة دائماً هناك جانب مفرح و لو كان بسيط .. فالجانب المفرح و المضحك من القصة طبعا غير السلامة و هي الاهم كل شي راح و ذاب في حريق السيارة من ضمنها كان شنطة Dior! ولكن هالشنطة أثبتت إنها top quality كل شي طلع منها سليم ١٠٠٪ ، مو زي الشغل الألماني التعبان”.

وناشدت المواطنة شركة مرسيدس ووزارة التجارة ، بالنظر في الكارثة التي حلت بها .