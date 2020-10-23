بعد كشفها ملابسها الداخلية.. روان بن حسين تروي ما تعرضت له في ثلاث دول (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٥٥ مساءً (دوت الخليج )

خرجت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن صمتها لتروي تفاصيل ما تعرضت له منذ طفولتها وحتى الآن، في ثلاث دول وهي : الكويت وأمريكا وبريطانيا ، بعد أيام قليلة من كشفها لملابسها الداخلية عبر مقطع فيديو لها.

واكدت أنها عانت كثيرًا من المتنمرين عليها بسبب وزنها، الأمر الذي كاد يدفعها لعدم إكمال مراحل تعليمها لولا والدتها التي كانت تدعمها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وقالت روان في مقطع فيديو عبر "إنستغرام": "أنا كبرت في الكويت، فأنا من عائلة متوسطة.. كنت أحب المدرسة جدًا وكنت متفوقة في دراستي.. لكني كنت أعاني يوميًا بسبب التنمر علي من أصدقائي من وزني الزائد".

وأضافت: "أخدت إجازة من المدرسة وعملت ريجيم حتى أخسس وزني.. بعدها رديت المدرسة وكنت رشيقة ورفيعة وجميلة.. بس برضه قعدوا يتنمرون عليا عشان خسيت.. وقررت أسيب المدرسة وأروح غيرها وهكذا".

وتابعت: "غيرت ثلاث مدارس وكل مرة كانت بسبب.. لحين أمي قالتلي هاد مو الحل أي مدرسة هتروحيها هتلاقي فيها ناس متنمريين.. ورغم أني شاطرة بس كنت هسيب المدرسة بسبب هؤلاء.. ولما كبرت وتفوقت في الثانوية وجاتني منحة دراسة لأمريكا برضه اتعرضت للتنمر".

وأوضحت قائلة : "بس هاد المرة كانت بسبب الديانة.. كان الكل عم يتنمروا بسبب إني مسلمة رغم أن الإسلام يحثنا أن التبسم في وجه أخيك صدقة والكلمة الطيبة صدقة.. بس برضه اتعرضت كثير للتنمر بأمريكا".

وأكملت: "وهالحين برضه لما اشتغلت بلندن قعدوا يتنمرون عليا عشان كل يوم في بلد.. ويقولون شوفوا هاد كل يوم من بلد لبلد .. هذا التنمر كله ما يقلل من نفسي ، وامي كثير تساندني والله يخليها لي .. وهناك ناس أمهم ماتقدمولهم الدعم.. ومش عيب أروح لطبيب نفسي.. ومجتمعنا ما يقبل الطبيب النفسي".

https://www.instagram.com/p/CGpw91xgihW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGpw91xgihW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGpw91xgihW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Rawan Bin Hussain (@rawan) on Oct 22, 2020 at 9:40am PDT

ومؤخرا تعرضت روان بن حسين، لهجوم بسبب نشرها مقطع فيديو كشفت فيها ملابسها الداخلية، وابرزت من خلاله أنوثتها ومفاتنها، بعد أيام من تصريحاتها حول "حرية الملابس" ومطالبتها بوضع قوانين إجبارية، لعدم إجبار المرأة على ارتداء أزياء معينة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي بثته روان، عبر حسابها الرسمي في "سناب شات"، وعبر بعضهم عن استيائهم من الملابس المكشوفة التي ظهرت فيها روان، وعدم محاسبتها مثلما حدث مع المذيعة اللبنانية سازديل، بحسب تعبيرهم.

وظهرت الفاشينيستا الكويتية الجميلة، بفستان أسود من قماش الحرير، أظهر حمالة صدرها بوضوح، إضافة إلى جزءًا كبيرًا من فخذها حتى ظهر المايوه، الأمر الذي صدم بعض متابعيها الذين لم يعتادوا على ظهورها بهذا الشكل من قبل.

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن استعراض روان لأنوثتها ومفاتنها الآن، هو رغبة منها في البحث عن شريك جديد، بعد طلاقها من الليبي يوسف المقريف، الذي اتهمته بخيانتها بخلاف الضرر الذي أحدثه لها.



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