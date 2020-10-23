هند البلوشي تنجو من تهمة "25دقيقة" (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:١٨ مساءً (دوت الخليج )

قضت محكمة الاستئناف بالكويت ببراءة الفنانة هند البلوشي من التهمة الموجهة إليها من قبل القائمين على مسلسل 25 دقيقة ، ورفض التعويض المقام ضدها.

وأعربت هند البلوشي عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، عن فرحتها الشديدة بحكم البراءة موجهة رسالة شكر للقضاء الكويتي على نزاهته.

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وقالت هند :"من لا يشكر الناس لا يشكر الله .. كل الشكر والعرفان لمجموعة العسكر والهلفي لاعمال المحاماة.. واخص بالشكر الاستاذ المحامي بدر شريف لمرافعته ومساعدتي في رد اعتباري وحقي فيما اتهمت به بهتاناً ".

وأضافت :"لله الحمد حصلت على حكم يبرهن ويؤكد على نزاهه القضاء الكويتي وعظمته في حماية ابداء الرأي على أرض دولة الكويت طبقاً لما نص عليه الدستور الكويتي، حيث قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بصحة ما انتهى إليه قضاء محكمة أول درجة من رفض دعوى التعويض المقامة ضدي وذلك بشأن الحوار التليفزيوني الذي أجريته على قناة (atv) الكويتية".

وتابعت : "بعد إن أكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأنني لم أقم بالإساءة إلى مسلسل 25 دقيقة والشركة المنتجة له وفريق العمل بل إنني قد مارست حقي في النقد المباح وذلك طبقاً لنصوص المواد 36، 37من الدستور والمادة 26 من قانون المطبوعات والنشر وذلك بعد مرافعة المحامي بدر شريف".

وختمت: "اللهم اجعل السداد في قولي وقولي قول حق دون الباطل واجعلني دائما محضر خير ولا يخرج مني غير الخير".

https://www.instagram.com/p/CGrzCCJD4yS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGrzCCJD4yS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGrzCCJD4yS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by •Hend Jm. Alblooshi (@hind_albloushii) on Oct 23, 2020 at 4:27am PDT

وسبق وأن تبرأت النجمة الكويتية هند البلوشي من مسلسل "25 دقيقة" الذي عرض في رمضان 2019، وقالت إنها تتبرّأ من العمل، وترى أنّ القائمين عليه خدعوها، خصوصًا وأنه تم إقحام بعض الخطوط الدرامية التي تفاجأت بها في ما بعد، مصيفة : "اسمي أكبر منكم".

يُذكر أنّ مسلسل "25 دقيقة" من إخراج سائد الهواري، ومن تأليف سحاب، ويشارك هند في بطولته عد من الفنانين، منهم: إبراهيم الحربي، وعبد الله بوشهري، وأحمد السلمان، وطيف.

وتدور أحداثه حول احتراق طائرة الكابتن "هايدي"، إثر حادث، لكنها تنجو من الموت، وبعد فترة تتوفى جدتها، ما يسبب لها الدخول في حالة من الاضطرابات النفسية الكبيرة، يظهر في حياتها فؤاد، الذي يسعى جاهدًا إلى إخراجها من أزمتها النفسية.



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