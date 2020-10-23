بالفيديو.. ظهور دينا الشربيني مستلقية على السرير للخضوع لعملية تجميل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٨ مساءً (دوت الخليج )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للنجمة المصرية دينا الشربيني، اثناء تواجدها داخل أحد المراكز الطبية المتخصصة في التجميل.

وقال متابعون أن زوجة الفنان عمرو دياب، خضعت لجراحة تجميل لنفخ الشفاه، وشد الوجه، فيما أكد طرف ثاني من المتابعين بأن دينا الشربيني خضعت لجلسة علاج وقائي بالوخز بالإبر لمواجهة التجاعيد قبل ظهورها، فقط.

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وتحدث طرف ثالث من المتابعين عن خضوع الفنانة المصرية لعملية ضخ كميات من السيروم ومستحضرات تجميلية أخرى تعمل على محاربة التجاعيد وتحفيز الكولاجين، ونضارة البشرة. لافتا في نفس الوقت إلى أنه حتى لو كانت عملية تجميل فإن ذلك ليس شيء غريب خاصة وأن الكثير من المشاهير والفنانات خضعوا لعمليات تجميل عديدة .

دينا ظهرت في الفيديو وهي راقدة على ظهرها وقامت بتغطية شعرها بغطاء طبي، إلا أنه لم يعرف أن كانت تخضع لعملية تجميل أم لجلسة وخز بالإبر.

يذكر أن زوجة الهضبة ، دينا الشربيني حققت أكثر من مليون مشاهدة لمقطع فيديو لها وهي تمارس التدريبات البدنية القاسية وترفع الأثقال، وكشفت مدربتها سالي عوض، كواليس تصوير الفيديو مؤكدة ان دينا انقطعت فترة عن التدريبات البدنية، وبدأت تعود من جديد، واحتاجت فترة تصل إلى أربعة شهور حتى تصل إلى المستوى الذي يمكنها من حمل اثقال تصل إلى 100 باوند.

وكان هذا المقطع قد أثار موجة جدل وسخرية واسعة ، واعتبر مغردون أن حملها لاثقال كبيرة شيء مرعب ، داعين زوجه عمرو دياب إلى أخذ الحيطة والحذر .. وأبدوا استغرابهم من تمكن دينا من حمل وزن ثقيل لا تقوى على حمله الفتيات والنساء.

وكشفت مدربة الفنانة الشربيني، عن مفاجأة جديدة للأخيرة، حيث قالت إنها في التدريبات الطبيعية تحمل أوزانا أكثر مما ظهر في الفيديو، وتصل إلى 145 باوند. مشيرة الى ان الهدف الأساسي من التدريبات هو تحسين الكتلة العضلية في جسد دينا الشربيني.

ورفضت سالي الإجابة على سؤال حول سعي دينا لاكتساب اللياقة والكتلة العضلية من أجل مشروع فني، وقالت حتى الآن الهدف هو الرياضة فقط وتحسين أداء وشكل الجسم، ولكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث غدا.



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