نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قبل قليل.. ياسمين صبري تستعرض مفاتنها وجمالها فوق سجادة حمراء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:١٠ مساءً (دوت الخليج )

أطلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، على الجمهور من فوق السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائى الدولى في دورته الرابعة التي انطلقت مساء اليوم.

وظهرت ياسمين صبري ضمن عروض عدد من نجمات الفن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مسرح المهرجان ، إيذانا بتدشين فعالياته الفنية.

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وبدت بفستان طويل جذاب مفتوح الصدر والذراعين، وبتسريحة شعر سوداء متفردة منسدلة خصلاتها نحو ظهرها.

https://www.instagram.com/p/CGsYeOHp6LM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGsYeOHp6LM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by نجوم مصر ⭐️???????????? (@egypt_nojom) on Oct 23, 2020 at 9:54am PDT

وبالإضافة إلى النجمة ياسمين صبري ، كان من ضمن النجمات اللواتي استعرضن ازيائهن أمام الحضور من خلال مرورهن فوق السجادة الحمراء في مسرح الدورة الرابعة للمهرجان ، نسرين طافش ومي عمر ورانيا يوسف.

وظهرت النجمات وهن بفساتين مكشوفة الصدور واجزاء من اجسادهن، وسط حشد من نجوم ونجمات الفن من مختلف دول العالم.

وقدم عروض النجمات المذيعان شريف نور الدين وإنجى كيوان ، على السجادة الحمراء عند تدشين حفل الهرجان.

مهرجان الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما.

كما يهدف المهرجان لتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما، وإلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما فى العالم العربى.



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