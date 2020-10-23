نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منى زكي في بداية مشوارها قبل 30 عام.. شاهدوا جمالها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٢٠ مساءً (دوت الخليج)

شاركت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي جمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بصورة من كواليس مسرحية بالعربي الفصيح التي قدمها النجم الكبير محمد صبحي عام 1991 وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وأشارت الصفحة إلى أن ظهور الفنانة مني زكي في هذه المسرحية كان أول ظهورا فنيا لها، وعلّقوا علي الصورة وقالوا:"اول ظهور لمني زكي في مسرحية بالعربي الفصيح 1991 والعديد من النجوم مثل داليا إبراهيم .. كارولين خليل .. سيد الرومي ! " المسرحية لم يتم تصويرها".

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وعلي الصعيد الفنى، قالت الفنانة منى زكي تعليقاً على عودتها للسينما بعد غياب 4 سنوات عبر (فيلم الصندوق الأسود) الذي سيعرض في دور العرض خلال أسبوع، إن السينما بالنسبة لها مختلفة لأنها (يخضها) رقم فترة الغياب لأنهم مروا بسرعة رغم أنها طوال الوقت "واحشها الشغل"، وفق (نورت).

وأضافت الفنانة خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج (كلمة أخيرة) الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة (ON): أن الفيلم كان صعبًا لأن المخرج محمود كامل اعتمد بشكل رئيسي على التلقائية حتى في فكرة الكاميرا نفسها لاسيما في ظل وجود مشاهد عنف كثيرة داخل الفيلم ودي الصعوبة”.

(فيلم الصندوق الأسود) يخوض بطولته أمام منى زكي، محمد فراج، وشريف سلامة، وأسماء جلال، ومصطفى خاطر، وأخرون، ومن تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الممزوجة بالتشويق والإثارة، حول امرأة تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها، ويجسد فيه للمرة الأولى شخصية (هجّام)، وهي شخصية مثيرة للجدل داخل أحداث الفيلم.



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