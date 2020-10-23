الكويتية فجر السعيد تسخر من رانيا يوسف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٥٠ مساءً (دوت الخليج)

سخرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على حسابها الخاص على "تويتر"، من الفنانة المصرية رانيا يوسف من خلال تعليقها على طريقة حفاظ الأخيرة على رشاقتها. ولهذا أرفقت الصورة بعنوان: "رانيا يوسف: لهذا السبب أصوم كل اثنين وخميس" وبالتعليق: "الممثله رانيا يوسف تصوم الأثنين والخميس امم وهم امم وبس".

ورأى الكثير من المتابعين في هذا تنمراً على الممثلة وانقسموا بين من واكبوا الإعلامية وسخروا بدورهم من رانيا ومن دافعوا عنها وقالوا إنها أوضحت سبب صيامها ولم تخفه أبداً.

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ويأتي هذا بعدما أعلنت الأخيرة في وقت سابق خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج "مساء DMC" أنها تصوم هذين اليومين من أجل الحفاظ على رشاقتها. وفي هذا السياق قالت إن الجسم ذكي ولهذا يجب ألا يعتاد اتباع نظام غذائي ثابت.

وأضافت: "كل لما تلخبطي الجسم وميفهمش هو بياكل إمته وإزاي وفين وبكميات قد إيه، تحافظي على وزنه. والصيام يومين في الأسبوع ساعد على كده. وعشان كدة دكتور التخسيس بيسمح بيوم فري في الأكل".



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