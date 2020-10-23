نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ما هي أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل العربي؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:١٠ مساءً (دوت الخليج)

ازداد الطلب على بعض التخصصات في سوق العمل العربي في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الظروف التي يعيشها العالم الآن واختلاف الأمور التي يحتاج إليها المجتمع بين كل فترة وأخرى. على سبيل المثال زاد الطلب الآن على الباحثين والعاملين في مجال الأبحاث السريرية في ظل السباق العالمي للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وكذلك زادت حاجة الشركات إلى مُحللي بيانات يساعدونها على وضع استراتيجية قوية لجذب العملاء الجدد والحفاظ على العملاء القدامى. وتلبية احتياجاتهم بينما غيّر فيروس كورونا شكل إدارة الأعمال والتواصل مع العملاء.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

الكويتية فجر السعيد تسخر من رانيا يوسف

منى زكي في بداية مشوارها قبل 30 عام.. شاهدوا جمالها

قبل قليل.. ياسمين صبري تستعرض مفاتنها وجمالها فوق سجادة حمراء

6 مشاهد قاسية في اغتصاب زوجة أمام زوجها: ارحمني أنا حامل

على طريقة جورجينا.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان مثير في مهرجان الجونة

إستدعاء دينا الشربيني.. فهل تعرض عمرو دياب للقرصنة؟ (شاهد)

سفيرة إسرائيل في القاهرة تعترف بسر يتعلق بالراحل فريد الأطرش

أولى مشاهد مهرجان الجونة.. مي عمر ونسرين طافش ورانيا يوسف بصدور عارية على "الحمراء"

شمس الكويتية ترفع ملابسها الخفيفة لكشف منطقة حساسة

نجم "لعبة العروش".. حب من النظرة الأولى وحفل زفاف بعد 12 عاماً من الزواج (فيديو)

بالفيديو.. ظهور دينا الشربيني مستلقية على السرير للخضوع لعملية تجميل

مي العيدان تسخر من حليمة بولند بسبب ظهورها الأخير.. شاهد

السعودية.. فرحة تجتاح أكثر من مليون ونصف بعد صدور هذا القرار

بعد كشفها ملابسها الداخلية.. روان بن حسين تروي ما تعرضت له في ثلاث دول (فيديو)

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

التخصصات المطلوبة في سوق العمل العربي: محلل البيانات من التخصصات التي يزداد الإقبال عليها مع مرور الوقت. تتمثل وظيفة مُحلل البيانات في تحليل البيانات وتفسيرها سواء كانت داخلية أو لمنتجات أخرى أو تحليل بيانات المنافسين. بشكل يساعد المسؤولين وأصحاب المناصب الكُبرى في الشركات والمؤسسات على اتخاذ القرارات. ووضع استراتيجيات.

ومن الضروري أن يكون مُحلل البيانات على دراية بالعديد من الأمور. وقادر على إعادة صياغة المعلومات والبيانات بما يسمح بالخروج من الأزمات وتجنب التورط فيها من الأساس. والوصول إلى طرق مبتكرة تزيد من الارباح وتعزز على القدرة على حل المشكلات.

التصميم الهندسي يقوم المهندسون باتباع مجموعة من الخطوات بهدف تصميم المنتجات وإجراء العمليات الهندسية، ويعتمدون على العديد من العلوم والرياضيات لتحويل المواد والمعلومات إلى الأهداف المطلوبة. ويعملون على تحديد الأهداف والمعايير وجمع المعلومات وتحليلها ومن ثم البناء وإجراء اختبارات لما نفذوه، وأخيرًا يصلون إلى مرحلة التقييم.

مهندسو البرمجة لا يوجد أي مكان لا يحتاج إلى مُهندسي برمجة لاسيما في ظل التقدم التكنولوجي المستمر الذي نشهده الآن، إذ تسعى الشركات طوال الوقت إلى تطوير الأنظمة والبرامج لضمان سهولة إتمام المهمات وتنفيذ العمل. ومع انتشار فيروس كورونا زادت الحاجة إلى مُهندسي البرمجة من أجل العمل على تصميم أنظمة وتطبيقات تسهل القدرة على العمل من بعد.

الموارد البشرية وتطوير الأعمال

كما هو الحال بالنسبة لمُهندسي البرمجة فإن المؤسسات كافة في حاجة دائمة إلى موظفي موارد بشرية وتطوير الأعمال. يلعب موظف الموارد البشرية دورًا كبيرًا في عملية الإدارة في الشركة، خاصة وأنه المسؤول الأول عن اختيار أفضل المُرشحين للوظائف الشاغرة. وكذلك يشارك في عملية تحليل وتوصيف الوظائف وتصميم نظام الأجور والحوافز، وإضافة المكافآت. وتصميم وتنفيذ برامج تطوير الموظفين والعمل داخل المؤسسة.

الطهاة هناك حاجة دائمة إلى الطهاة المُحترفين. تقريبًا يتم تأسيس مطاعم ومقاهي جديدة يوميًا في الوطن العربي. وأصبح هناك حاجة إلى طهاة مُحترفين مُلمين بفنون الطهي وإعداد الطعام بطرق مختلفة. وكذلك لديهم القدرة على الابتكار وإعداد وجبات لذيذة وتناسب الأذواق المختلفة.

جيولوجي النفط العاملون في جيولوجيا النفط أو جيولوجي البترول هو عالم في الأرض يعمل على اكتشاف النفط وإنتاجه. وعادة ما يرتبط عمله بالاكتشاف الفعلي للنفط وتحديد رواسب أو خيوط النفط المحتملة. من الضروري أن يتمتع جيولوجي النفط بالكثير من المهارات وقادر على التحدث بلغات مُتعددة. وكذلك لديه خبرة في مجالات مختلفة من العلوم، ولديه مهارات تمكنه من التعامل مع الأشخاص لاسيما وأنه أحيانًا يضطر إلى التعامل مع فرق عمل مكونة من عدد كبير من الأشخاص.

الجراحة العامة لا يوجد أدنى شك من الحاجة الدائمة إلى أطباء الجراحة العامة. يتخصص هؤلاء الأطباء في علاج الأعضاء الموجودة داخل البطن بما في ذلك المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والقولون والكبد والبنكرياس والمرارة والطحال. بالإضافة إلى بعض الأمراض الجلدية. يجب أن يتسم الجراحون بالعديد من السمات على رأسها القدرة على العمل تحت ضغط، التعاون، الصبر، سرعة البديهة. التواصل الفعال مع المريض وأهله والفريق الذي يعمل معه، وكذلك أن يكون قادر على التركيز.

الأبحاث السريرية زاد الطلب على هذه الوظيفة في الآونة الأخيرة خاصة مع تفشي فيروس كورونا وحدوث الأزمة الصحية التي يواجهها العالم، وتتطلب هذه الوظيفة تسهيل وضع السياسات المسندة بالبينات والحوكمة البحثية، ومن الضروري أن تلبي الاحتياجات الوطنية مع امتثالها للمعايير الدولية. ومن ضمن مهام الباحث كذلك تحسين التعاون بين الدول ويقلل من الازدواجية في المبادرات. وتحسين الرؤية البحثية ويحدد الفجوات المعرفية، وتعزيز تجنيد ومشاركة الأفراد بناء على وعيهم وعلمهم بما يجري لهم.

