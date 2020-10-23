بتمويل من smEps : الغرفة التجارية والصناعية بحضرموت تدشن اليوم فعالية التبادل التجاري بمشاركة 48 شركة وسيدة اعمال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نظمت غرفة تجارة وصناعة حضرموت بالمكلا صباح اليوم فعالية التبادل التجاري للمستفيدات من مشروع ( برايف وومن ) بتمويل وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ( smEps ) بمشاركة 24 شركة تجارية وبحضور 24 سيدة أعمال مستفيدة .

وخلال التدشين أوضح ضابط مشروع (برايف وومن) بوكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر الأستاذ/ ماهر خان نبذة تعريفية عن المشروع الذي يهدف إلى دعم وتشجيع سيدات الأعمال وربطهن بقطاعات الأعمال والشركات التجارية الرائدة في حضرموت وأكد أن الوكالة سعت وتسعى في تحقيق المزيد مثل هذه الفعاليات التي تهتم بتبادل التجاري بين مختلف القطاعات وتستهدف سيدات الأعمال في المحافظة .

وأشار أن هذه فعاليةB2B لتبادل التجاري للسيدات في المرحلة الثانية استهدف 24 شركة و24سيدة اعمال لتبادل وربط الشراكات بين الشركات وسيدات الأعمال لتعزيز المشاريع التجاريه للسيدات.

من جانب أشاد القائم بأعمال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة حضرموت بهذا الاهتمام التي تبذله وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في تحقيق التبادل التجاري واستهداف سيدات الأعمال لاستفادة من التبادل بين الشركات والسيدات .

وأكد أن غرفة تجارة وصناعة حضرموت ممثلا بمجلس الإدارة أولى اهتمامه الكبير في مثل هذه الفعاليات التي تهتم بالقطاع التجاري والتبادل بين مختلف القطاعات التجارية.

مضيفا بان قسم سيدات الأعمال بالغرفة يهتم بالسيدات ويعمل على وتأهيل وتدريب السيدات والدفع بهن لسوق العمل من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات التجارية التي تحقق نقلة جديدة ويعمل على ربط السيدات بالشركات التجارية والجهات المختصة وتبادل المنافع التجارية والتسويقية بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات امامهن وتتشجيعهن على المشاركة الفعالة في مختلف المعارض والفعاليات التجارية.

كما استعرضت مشرفة الفعالية المهندسة/ مريم زين بافضل أثناء تدشين آليات التبادل بين السيدات في التسويق و الترويج للمستفيدات من المشروع وعرض المشاريع بين الشركات والقطاعات المشاركة بهدف فتح باب التبادل التجاري بين المستفيدات والشركات والمؤسسات العاملة في محافظة حضرموت .

حضر الفعالية الأستاذ/ سعيد صالح غودل مسؤول العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة حضرموت ومدير دائرة المرأة بمكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت الأستاذة/ نور المرشدي والمهندسة/ مريم قرينون وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر.

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