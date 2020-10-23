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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداولت وسائل إعلام سعودية اليوم الجمعة، أخبارًا سارة تفيد بإقرار مجلس الوزراء السعودي بقيادة الملك سلمان ، عددا من القرارات والترتيبات القانونية من ضمنها تلك المتعلقة بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن الأجانب.

ونص القرار المعدل، على “منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية”.

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أخبار سارة من الملك سلمان لأكثر من مليون ونصف من أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب

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كما تضمن القرار، أن تتحمل الدولة رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص” ، بحسب الرياض .

واشترط القرار للحصول على تلك المزايا، أن “يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقاً، وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم”.

ويبلغ عدد أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، نحو مليونٍ و500 ألف شخص، وفق منظمات حقوقية ونسوية بالسعودية. وبحسب إحصائيات رسمية فإنّ عدد السعوديات المتزوجات من غير سعوديين يبلغ 700 ألف، وهو رقم يبدو كبيراً بالمقارنة مع عدد السعوديين. فيما بلغت عدد حالات زواج سعوديات من أجانب في العام 2018م 517 حالة.