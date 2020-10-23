نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حركة حماس توجه دعوة عاجلة وقوية للشعب السوداني بعد تطبيع حكومته مع إسرائيل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - دانت حركة "حماس" الفلسطينية قرار الحكومة السودانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، على غرار الإمارات والبحرين.

وجاء في بيان الحركة: "تلّقى شعبنا الفلسطيني البطل، ومعه كل شعوب الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم خبر موافقة حكومة السودان على تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني ببالغ الصدمة والإدانة والاستنكار".

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وأضاف: "نعبر عن إدانتنا وغضبنا واشمئزازنا من هذا التطبيع المشين والمهين الذي لا يليق بالسودان شعبا وتاريخا ومكانة ودورا كدولة عمق داعمة لفلسطين وقضيتها ومقاومتها".

ودعا البيان شعب السودان إلى رفض "اتفاق العار"، والذي "لن يجلب للبلاد الاستقرار ولا الانفراج، بل سيأخذه نحو المزيد من التشتت والتضييق والضياع".

وأضاف: "يقيننا وثقتنا بشعوب أمتنا أنها لن تنجر لهذا المستنقع كما فعلت بعض الأنظمة والحكومات، وستبقى شعوب أمتنا نابضة بحب فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك، والإخلاص للقضية الفلسطينية حتى تطهير فلسطين من رجس الغزاة الصهاينة الغاصبين".

وأعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك اليوم الجمعة عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وينص البيان المشترك، على أن "الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة".

وأصبح السودان خامس بلد عربي يوقع اتفاق التطبيع مع إسرائيل، عقب الإعلان عن اتفاق مماثل بين تل أبيب وأبو ظبي والمنامة الشهر الماضي وقع في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما وقع الأردن اتفاقا للسلام مع إسرائيل عام 1994، ومصر عام 1979.

المصدر: RT