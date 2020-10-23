المدفع يظهر على سرير إحدى مستشفيات الرياض.. والعلي يعلق (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٥٩ مساءً (دوت الخليج )

نشر الفنان الكويتي طارق العلي، صورة للفنان السعودي علي المدفع، من داخل إحدى مستشفيات الرياض، التي يتلقي فيها العلاج جراء ازمة صحية خطيرة تعرض لها العام المنصرم.

وأظهرت الصورة التي نشرها النجم العلي عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات انستغرام، المدفع وهو يرقد على السرير ويبدو عليه علامات التعب الشديد، وعلق العلي على الصورة قائلًا "سلامة العم الغالي الفنان السعودي الكبير بقدره ومقامه على المدفع والله يشافيك ويعافيك يارب" . داعيا الجمهور للدعاء للمدفع، بقوله "ادعوا له بالشفاء".

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وأعرب رواد السوشيال ميديا عن قلقهم عن حالة الفنان الكبير، وطالب عدد كبير منهم الفنانين والمنتجين بدعمه والوقوف بجانبه في تلك الأزمة، التي بدأت منذ سبتمبر العام الماضي.

وطالب آخرون المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالاهتمام بالحالة الصحية للفنان السعودي على المدفع، خاصة أنه أسعد الملايين من الجماهير على مدى 20 عامًا في مشواره الفني، فيما طالب آخرون بتكريمه، باعتباره من رموز الفن الجميل في السعودية.

https://www.instagram.com/p/CGrQxa3D2XZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGrQxa3D2XZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by طارق العلي (@tareq_al_ali) on Oct 22, 2020 at 11:27pm PDT

وولد الفنان علي المدفع في محافظة المذنب بمنطقة القصيم، وبدأ حياته الفنية في السبعينيات، ةقدّم عدد من العروض المسرحية والمسابقات الثقافية في نادي الهلال، ثم اتجه للعمل في مبنى التلفزيون السعودي.

وقام المدفع بتأليف وتمثيل بعض الفقرات والإيفيهات الكوميدية، وكان أول عمل عرفه الجمهور من خلاله، هو: "الضيف الغريب" عام 1393هـ، من إعداد وإخراج إبراهيم الحمدان، كما قدَّم البرنامج الإذاعي "صور مسموعة".

والفنان القدير علي المدفع، عضوًا في جمعية الثقافة والفنون، ويعد من الجيل القديم للفنانين السعوديين، وشارك عبر مسيرته الفنية الطويلة في العديد من الأعمال الدرامية منها: ’"طاش ما طاش، شباب البومب، فاعل خير، مقالب من الحياة، عودة عصويد، حكايات قصيرة، العولمة، أحلى ما طاش، غشمشم" وغيرها. وفي السينما شارك في أفلام منها: "حمود ومحيميد، أحلام سلوم، شرابيك والعظم".



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