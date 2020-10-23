بالفيديو.. توقعات ميشال حايك المخيفة ترعب نيشان وتضطره لاختتام الحلقة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

انتابت الإعلامي نيشان حالة ارتباك واضحة على الهواء، جراء صدمته من توقعات الفلكي اللبناني ميشال حايك المخيفة.

وقال ميشال حايك خلال استضافته في برنامج "أنا هيك" على قناة "الجديد" اللبنانية الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان، إن "نيشان حاول الانتحار وإن والدته هي من أمسكت بيده ومنعته من ذلك".

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وأضاف ميشال حايك: "الفكرة التي أخاف عليك منها هي الانتحار ولا أعرف إن كنت تضع مسدسا بجانبك وحاولت أن تؤذي نفسك قبل الآن ومن قام بمنعك وردك عما رأيته هي والدتك التي أمسكت بيدك ومنعتك".

وتابع: "أنا الآن أكلمك كأخ وصديق ولست مضطرا لأن أقول هذا الكلام حتى أظهر بأني أعرف لذلك أطالبك بطرد هذه الفكرة من رأسك لأن هناك صفحة جديدة تنتظرك ولذلك ألغِ فكرة الانتحار".

ووجه حايك سؤالا لنيشان مفاده إن كان يملك مسدسا بالفعل، فأجابه نيشان بالتأكيد لكن الأخير رفض التعليق على فكرة الانتحار أو أنه حاول فعل شيء بالمسدس، قبل أن تظهر علامات الارتباك على نيشان ليقوم باختتام الحلقة.





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