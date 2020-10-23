انكشفت حمالة صدرها.. نسرين طافش تستعرض مفاتنها في الجونة وتثير الجمهور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٤٦ مساءً (دوت الخليج)

ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء مساء اليوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة. وخطفت النجمة السورية الأنظار بفستان طويل مكشوف الصدر أظهر مفاتنها فيما اختلف الجمهور حول ما إذا كان الفستان كشف حمالة صدرها أم أن نقشة الفستان تشبه السنتيان. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: منة عرفة ترد أخيرا على حقيقة خضوعها لعمليات تجميل سيلفي يجمع ياسمين صبري مع رانيا يوسف والجمهور: بتخطف منك أبو هشيمة محمد رمضان يثير جدلاً واسعاً بشأن تعدد الزوجات (فيديو) بالفيديو.. هالة صدقي تعوم في البحر.. والجمهور: المايوه هياكل منك حتة مفاجأة من العيار الثقيل في واقعة قطع لسان طبيبة مصرية بالكويت المدفع يظهر على سرير إحدى مستشفيات الرياض.. والعلي يعلق (شاهد) 7 شروط لإصدار رخصة قيادة خصوصي في السعودية بالفيديو.. توقعات ميشال حايك المخيفة ترعب نيشان وتضطره لاختتام الحلقة بصدر شبه عاري.. بطلة مسلسل البرنس تشعل مهرجان الجونة الكويتية فجر السعيد تسخر من رانيا يوسف منى زكي في بداية مشوارها قبل 30 عام.. شاهدوا جمالها قبل قليل.. ياسمين صبري تستعرض مفاتنها وجمالها فوق سجادة حمراء 6 مشاهد قاسية في اغتصاب زوجة أمام زوجها: ارحمني أنا حامل على طريقة جورجينا.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان مثير في مهرجان الجونة فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز وأمطر المتابعون النجمة السورية بوابل من كلمات الغزل فيما ركز جمهورها النسائي على جمال فستانها ومكياجها وتسريحتها الجذابة. وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم ، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم. View this post on Instagram افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي ???? Dress by @najasaade ???? Hair style @alsagheersalons ???? Jewelry @iramjewelry_ ???? Shot by @ahmedraafat4 ???? @elgounafilmfestivalofficial @elgounaredsea A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on Oct 23, 2020 at 11:08am PDT

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