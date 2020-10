انكشفت حمالة صدرها.. نسرين طافش تستعرض مفاتنها في الجونة وتثير الجمهور

View this post on Instagram

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي ???? Dress by @najasaade ???? Hair style @alsagheersalons ???? Jewelry @iramjewelry_ ???? Shot by @ahmedraafat4 ???? @elgounafilmfestivalofficial @elgounaredsea

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on Oct 23, 2020 at 11:08am PDT