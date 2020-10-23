بالفيديو.. هالة صدقي تعوم في البحر.. والجمهور: المايوه هياكل منك حتة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٥٩ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو جديد لها، على حسابها بموقع إنستغرام، ظهرت خلاله وهي تستعرض تعوم بملابس البحر.

وعَلّقت الفنانة المصرية، على الفيديو، قائلة: «ظهور الحوت الأزرق بشواطئ مصرية وتحيا مصر».

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وانهالت عليها تعليقات متابعيها بكثرة ،متضمنة عبارات وكلمات إطراء وغزل وأخرى خادشة للحياء، بالإضافة إلى رموز تعبيرية كالقلب والنار والورد.

وقال متابعون : "المايوه هياكل منك حتة والله، ما شاء الله ايه الجمال ده، اجمل حوت في مصر ، يا ويلي على المايوه .. فرسة، عسل وقمر، مش كبرتي على المايوه" وعلى نفس السياق كتب بقية الجمهور المعلق .

https://www.instagram.com/p/CGperoXFXZF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGperoXFXZF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial) on Oct 22, 2020 at 6:51am PDT

كما شاركت هالة صدقي متابعيها أيضاً بصورة نادرة لها من طفولتها مع والدها ووالدتها وشقيقها، وظهرت فيها بنفس ملامحها في الوقت الحالي دون تغيير كبير، وعَلّقت عليها عبر حسابها بموقع إنستغرام، قائلة :"عائلتي".

وكانت الفنانة هالة، قد مرت بالعديد من الأزمات الفترة الماضية منها مشاكل مع زوجها في قضية نسب ابنيها التوأم، حيث علقت على هذا الأمر بأنّها أصبحت لديها خبرة كبيرة جداً في محاكم الأسرة، مشيرة إلى أن المرأة تعاني معاناة كبيرة خلال وجودها بالمحاكم خاصة غير المتعلمة، مُؤكّدة أنّ الدولة المصرية تنظر حالياً للمرأة باهتمام كبير، وعلينا استغلال تلك الفرصة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي، بأنّ الأب هو الذي يعلن الحرب، وأنّ الرجل هو المسؤول عن حِماية أبنائه لأنهم يحملون اسمه في النهاية، مشيرة إلى أنّ موضوعها الذي انتشر لم يزعجها كثيراً لأنّها رأت في المحاكم أكثر من ذلك بكثير، ورأت عدداً من الآباء يتنازلون عن أبنائهم.

جدير بالذكر أن الفنانة هالة صدقي كشفت أنّ محامي زوجها سامح سامى أرسل لها إعلاناً يفيد بتقاضيها مبلغ 150 ألفاً جنيه وهو باقي مستحقات النفقة، وأنّها وقّعت على هذا الإيصال، مُشَدِّدة على أنّ ذلك لم يحدث إطلاقاً، خاصة أنّ النفقة لا بد من دفعها في المحكمة وليس بشكل ودي، لافتة إلى أنّها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها ومحاميه وأيضاً محمد ضاحي الذي نشر الفيديو المسيء لها.

من ناحية أخرى، شاركت هالة صدقي مؤخرًا في مسلسل «ليه لأ»، بطولة أمينة خليل، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وهاني عادل، وعمر السعيد، وتأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبو عوف.



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