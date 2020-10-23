منة عرفة ترد أخيرا على حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٧ مساءً (دوت الخليج)

أثارت الفنانة الشابة منة عرفة، حالة من الجدل الفترة الماضية بعد ظهورها الأخير بملامح مختلفة أثار تساؤلات الكثير حول إجرائها عمليات تجميل.

ومن جانب منة نفت ما تردد حول إجرائها عمليات تجميل، وقالت خلال لقائها مع برنامج “The insider بالعربي”:”يمكن عشان أنا بتصور على إنستجرام، وهو منزل فلتر فأنا بتصور بالفلتر وهو بيغير شوية في الملامح بيكبر البوق شوية، لكن أنا عمري ما عملت عمليات تجميل خالص”.

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يذكر أن منة عرفة، خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “ليالينا 70″، وتعاونت من خلاله مع إياد نصار وغادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى ونهى عابدين وميدو عادل ومحمد على رزق وهاجر الشرنوبى وهبة عبد الغنى ونورهان ورنا رئيس وهشام الشاذلي وجيهان نور وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

كما شاركت مؤخرا في تصوير فيديو كليب أغنية جديدة مع الفنان حمادة هلال.



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