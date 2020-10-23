محمد رمضان يثير جدلاً واسعاً بشأن تعدد الزوجات (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٤١ مساءً (دوت الخليج )

أثار الفنان المصري، محمد رمضان، جدلاً واسعاً بإعلانه عن طرح أغنية جديدة بعنوان "الشرع حلل أربعة"، واختلفت الآراء بين مدافع عن الأغنية وبالتالي الرأي الذي عبر عنه رمضان بتأييده الزواج من أربع نساء وفق ما حللته الشريعة، وبين معارض لفكرة التعدد.

محمد رمضان نشر على حسابه بموقع إنستغرام، مقطعاً مصوراً له، وهو يجلس داخل سيارة فارهة في إمارة دبي ، وأشار إلى أنه من تحضيرات أحدث أغانيه المصورة "الشرع حلل أربعة".

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وقال متابعون بأن الأغنية تحرض على تعدد الزوجات، خاصة أن اسمها مستوحي من جملة يستخدمها كل من يبرر الزواج مرة أخرى.

وعبر عديد من جمهور محمد رمضان عن رفضهم للأغنية، إذ طلبت إحدى المعجبات عبر "إنستغرام" من شقيق رمضان أن ينصحه بعدم تقديم هذه الفكرة بدلاً من تشجيعه، بينما تساءل آخر إن كان الفنان المصري ينوي الزواج مرة أخرى، وكتبت متابعة اخرى لرمضان، أن كل النساء سيكرهنه بعد تقديم هذه الأغنية.

موقف رمضان من التعدد

عبر الفنان محمد رمضان، في تصريح سابق عن رفضه لقرار السلطات التونسية بمنع تعدد الزوجات، معرباً عن معارضته لأي قوانين تخالف ما أحله الله، في حين رفض فكرة الزواج بأخرى بجانب زوجته، وذلك في لقاء أجري معه لبرنامج "شباب توك"، المذاع على فضائية "دويتشه فيله".

وقال موضحاً، آنذاك: "أنا ضد فكرة الزواج الثاني، ولكن ضد مخالفة كلام ربنا، الله عز وجل سمح بتعدد الزوجات، وأنا شخصياً عمري ما أتجوز تاني على زوجتي، وفي نفس الوقت لا أحب أي قرار يمنع كلام ما أجازه الله تعالى".

يذكر أن محمد رمضان متزوج من نسرين السيد عبدالفتاح، منذ عام 2012، وأنجب منها ثلاثة أبناء، هم حنين وعلي وكنز.

View this post on Instagram من #دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية #الشرع_حلل_أربعة✌????????✌???? ???????????????????? #محمد_رمضان ثقة_في_الله_نجاح A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on Oct 21, 2020 at 2:00am PDT

حمادة هلال يدخل على الخط

من جهة أخرى، كشف الفنان حمادة هلال، عن طرح أغنية جديدة الفترة المقبلة بعنوان "الشرع محللي أربعة"، وهي من كلمات محمود سليم، ألحان جابر جمال.

تقارير إعلامية مصرية قالت إن هلال كان أعلن عن أغنية منذ فترة، ولكنه أعاد الترويج لها، بعدما نشر الفنان محمد رمضان فيديو قصيراً أثناء تحضيراته لأغنيته الجديدة "الشرع حلل أربعة" في إمارة دبي، ذلك الاسم الذي تشابه مع أغنية حمادة هلال.

فكرة الأغنيتين اللتين تحثان على تعدد الزوجات، قال عنها حمادة هلال في تصريح خاص لـ"Et بالعربي": "موجودة معي من حوالي ثلاثة أشهر، وكان من المفترض تنزل لكن حصلت لي ظروف خاصة أدت لتأجيلها".

وأضاف "كنت مقرر أنزل هذه الأيام أغنية طحن بطحن، ولكني وجدت مجهود بيضيع وفكرة أغنية يتم أخذها ولن أقول سرقتها لأن السرقة كلمة كبيرة".



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