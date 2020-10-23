سيلفي يجمع ياسمين صبري مع رانيا يوسف والجمهور: بتخطف منك أبو هشيمة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٤٠ مساءً (دوت الخليج)

شاركت الإعلامية المصرية إنجي علي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، صورة تجمع الفنانة ياسمين صبري ورانيا يوسف، في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وبدت رانيا يوسف وياسمين صبري في قمة جمالهما وأناقتهما ووصفتا بأنهما الأجمل في ليلة افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

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وأشاد الجمهور باطلالة الفنانتين فيما علق أحدهم ساخراً " بتخطف منك أبو هشيمة" في إشارة إلى رانيا يوسف.

وانطلقت الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الجمعة وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة من جانب إدارة المهرجان للحفاظ على صحة الضيوف والإعلاميين والجمهور، وبحضور عدد كبير من صناع السينما في مصر والشرق الاوسط والعالم.

وتشهد الدورة الحالية عرض مجموعة من الأفلام المميزة التي نجحت إدارة المهرجان في جذبها، من أبرزها فيلم "الرجل الذي باع ظهره" والذي تشارك في بطولته النجمة العالمية الإيطالية مونيكا بيلوتشي والذي سيكون فيلم الافتتاح.

https://www.instagram.com/p/CGse5_0MqiL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGse5_0MqiL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGse5_0MqiL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Inji Ali (@injialiofficial) on Oct 23, 2020 at 10:50am PDT





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