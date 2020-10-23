مفاجأة من العيار الثقيل في واقعة قطع لسان طبيبة مصرية بالكويت

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

فجرت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم مفاجأة من العيار الثقيل بعد تأكيدها عدم صحة الاعتداء على طبيبة مصرية في الكويت.

وقالت في تدوينة عبر "فيس بوك": أحب أقول لجمعية (الرفق بالمغتربين) رفقا بالوطن.

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وأضافت: حدثت فعلا مشاجرة دون تعدي على المواطنة المصرية التي قامت بدورها بتحرير محضر في قسم الشرطة.

وأردفت: الطبيبة المصرية بخير، ولا صحة لما يجري تداوله من جمعية الرفق بالمغتربين،على مواقع التواصل الاجتماعي لتضليل الرأي العام، الجمعية ادعت أن المواطنة المصرية جرى الاعتداء عليها، ولم يكن هناك رد فعل إيجابي من قبل وزارة الهجرة.

واستدركت: "ردا على جملة هنقول عمل فردي ويحيا الهلال والصليب والشعارات الرنانة؟ خلاص زهقنا منها وشبعنا تطبيل، أيوه هو عمل فردي غير وطني من الجمعية المذكورة، واحنا كمان زهقنا من الإشاعات والتضليل ومعاكم في يحيا الهلال مع الصليب.



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