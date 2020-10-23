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صنعاء - ميسرا اسماعيل - زعمت قناة تليفزيونية إسرائيلية أن قطر سوف تكون الدولة العربية التالية في مسار التطبيع مع إسرائيل، بعد إعلان اتفاق السلام مع السودان، الجمعة.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية العامة عن مصادر سياسية قولها إن قطر قد تكون الدولة التالية التي توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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قناة إسرائيلية تفجر مفاجأة عن الدولة العربية التالية في مسار التطبيع بعد السودان (الاسم)

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وقالت القناة 13، إن مصادر قدرت أن قطر ستتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، لا سيما مع اهتمام الدوحة - من بين أمور أخرى – بالحصول على مقاتلات F35 الأمريكية.

وأشارت القناة 13 إلى أنه "بعد انفراج الليلة مع السودان، تنظر إسرائيل بالفعل إلى الوجهة التالية في الخليج. وتقدر مصادر سياسية أن قطر قد تكون الدولة التالية التي توقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل".

وقالت المحطة التليفزيونية الإسرائيلية: "إذا تم توقيع اتفاقية مع قطر، على غرار الاتفاقية الموقعة مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، والتي من المتوقع توقيعها مع السودان، فهذا إنجاز حقيقي. فقطر تعتبر راعية لحماس والإخوان المسلمين، والعلاقة الحميمة معها يمكن أن تؤدي إلى الاستقرار في غزة الذي تأمل إسرائيل في الوصول إليه".

واعتبرت المحطة أن قطر من الممكن أن تستفيد من اتفاق مثل هذا في الحصول على مقاتلات F-35، خاصة مع الاتجاه إلى بيعها إلى الإمارات، بعد أن سحبت إسرائيل اعتراضها رسمياً، الجمعة.

وذكرت المحطة أن قطر تريد مثل هذه الطائرات لزيادة قدراتها في منطقة الخليج.

ويوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات، لتصبح ثالث دولة عربية تُبرم اتفاقا مع إسرائيل في غضون شهر، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وقال الرئيس الأمريكي إن 5 دول أخرى تريد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، وأنه متأكد من أن السعودية ستلحق بها قريبًا.

ومن جانبه، أشار نتنياهو إلى أن "دولة أخرى"، لم يسمها، ستقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

المصدر: سي إن إن