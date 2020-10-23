منى زكي تصدم الجمهور بعد عملية شد.. تحولت لنسخة من وفاء الكيلاني

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً (دوت الخليج)

تداول النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المصرية منى زكي، حيث ظهرت من خلالها بشكل مختلف تمامًا، عن ملامحها التي يعرفها الجمهور والتي اعتادت عليها.

واعتمدت منى زكي في هذه الاطلالة على أسلوب مكياج جديد ساعد في التغيير من ملامحها حتى أن البعض ظن أنها تعرضت لعمليات التجميل الأمر الذي تسبب في تغيير شكلها.

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تم تداول الصورة على نطاق واسع، ظهر حديث بين كثير من المتابعين بأن الفنانة منى زكي بهذه الصور أصبحت قريبة بالشبه من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني. كما وقال العديد من المتابعين أن منى، خضعت لعمليات “شدّ” لوجهها. فيما أشاد اخرون بأن “اللوك” جعلها مختلفة وأجمل.

ومما جاء في تعليقات المتابعين: “وشها حيفرقع من الشد”. “أوعي تكوني منى زكي”. “بسم الله ما شاء الله اللون جميل جدا عليها”. “ماشاء الله اللوك الجديد مخليكي زي القمر”. “سندريلا والله”. “شبة وفاء الكيلاني”. “كل لما تكبر بتزيد احلا واحلا عسل منون”.

https://www.instagram.com/p/CGk2ogmAiVa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGk2ogmAiVa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by EGYPT | CELEBRITY © (@mediafanx) on Oct 20, 2020 at 11:43am PDT

وفي وقت سابق علقّت منى زكي، على عودتها من جديد للسينما بعد غياب استمر حوالي 4 سنوات بقولها:“أنا اتخضيت لما اكتشفت الغيبة دي عن السينما ومش مصدقة”، مؤكدًة أن توقفها عن العمل بالسينما طال كونها كانت تبحث عن عمل جيد.

وتابعت زكي في تصريحاتها تلفزيونية: “كان واحشني شغلي أوي في السينما، وأهو اشتغلت حاجة كويسة الحمد لله راجعة بفيلم (الصندوق الأسود)”، مضيفًة أن صعوبة الفيلم تكمن في اعتماده على التلقائية خاصًة وأن مخرج العمل محمود كامل كان يشجعهم على تلك التلقائية في حركة الكاميرا بسبب وجود عنف في الفيلم.

وأردفت قائلًة إنه تم الانتهاء من تصوير الفيلم قبل انتشار فيروس “كورونا” في جميع العالم. مبينًة أنه تم إعلان موعد العرض بتاريخ 28 من الشهر الجاري معقبًة:

“يارب يعجب الناس ويكون حاجة كويسة وأنا مبسوطة جدًا بالتعامل مع محمد فراج ومصطفى خاطر هما هايلين جدًا لإن لما بيكون معاكي أشخاص موهوبة بيطلع العمل بشكل كويس جدًا”.

واستطردت أنه خلال فترة وجود فيروس “كورونا” كان يتم العمل على تصوير مسلسل “تقاطع طرق”، متابعًة:

“ملحقناش نعرض رمضان لأن كان عندنا ممثلين بره مصر ولازم يرجعوا ومكنش في طيران بالتالي مقدرناش نكمل فقعدت نص أزمة كورونا بشتغل والنص التاني قافلة على نفسي”.



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