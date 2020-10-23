زوجة السقا تظهر ببدلة رجالي في إفتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً (دوت الخليج )

أثارت زوجة الفنان المصري أحمد السقا، مواطنته الإعلامية مها الصغير، الاستغراب بإطلالتها على "ريد كاربت" في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وبمجرد وصول أحمد السقا، وزوجته إلى السجادة الحمراء، جذبا عدسات الكاميرات بطريقة لافتة، حيث ظهر الفنان المصري ببدلة سوداءـ بإطار ستان، مع ربطة عنق، فيما ظهرت الإعلامية مها الصغير بجاكت أسود فوق فستان لون أحمر، وكان الجاكت يشبه بدلة الرجال وهو ما أخفى تفاصيل فستانها، واثار استغراب الكثيرين.

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وبالرغم من ارتداء أحمد السقا جاكيت بدلته، إلا أن الجمهور سخر من كون زوجته أصيبت بحالة من البرودة واضطر أن يمنحها الجاكيت كي يحميها من البرودة، بينما تطرق البعض إلى أن الأمر يبدو أن الفستان كان عاريًا ولم يعجب السقا فجعلها ترتدي الجاكيت.

وتواصلت تعليقات المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ساخرة، حيث أكد البعض أنها خطفت الأنظار من أحمد السقا، فيما قال البعض إن مها الصغير تحتاج إلى ستايلست كي ينسق لها ملابسها بدلًا من هذا الظهور، إضافةً إلى أنهم رأوا أن إطلالتها شبيه بإطلالات الرجال.

وجاء في التعليقات: "وتحسها مستلفة الجاكيت منه"، و"قلعته جوه"، و"مع احترامي لمها الصغير بس لبسها وحش اوي سواء هنا او في البرنامج و "بجد عيب"، و"ما تجيب ستايلست بدال المنظر ده!!"، و"تحس انها كانت لابسه فستان عريان واداها زوجها جاكيت من عنده قالها استرى نفسك".

ويعرض مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة 65 فيلمًا في مختلف المسابقات من 42 دولة، بينهم 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية، أما مسابقة الأفلام الوثائقية فيشارك بها 10 أفلام، وتستمر الفعاليات التي بدأت اليوم 23 أكتوبر حتى 31 من الشهر ذاته.

وتشهد ليلة الافتتاح التي تقام حاليًا عرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذي عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهي جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.



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