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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر خبراء التغذية الألمان، وجبة الفطور من أهم وجبات الطعام في اليوم، ولكن هناك بعض المواد الغذائية من الأفضل تجنب تناولها على الريق.

ويفيد موقع Fit For Fun المختص بالشؤون الصحية، بأن خبراء التغذية الألمان ينصحون بالتخلي عن تناول الخضروات النيئة الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية، لأنها تهضم بصعوبة في النصف الأول من النهار، وقد تسبب تهيج الغشاء المخاطي للمعدة.

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خبيرة تغذية تحذر من تناول هذه الأشياء على الريق

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ويضيف الموقع، أنه لا ينصح بتناول الزبادي على معدة خاوية، لأنه يفقد الكثير من فوائده قبل وصوله إلى الأمعاء. لذلك يفضل تناوله بعد مضي 1.5 ساعة على تناول وجبة الطعام الأساسية، أو قبل النوم.

وليست وجبة الفطور أفضل وقت لتناول الحمضيات، مثل البرتقال والغريب فروت وغيرها، لأنها تسبب حرقة المعدة. كما يجب الامتناع عن تناول الموز في وجبة الفطور لأنه يسبب ارتفاعا حادا بمستوى السكر في الدم.

المصدر: نوفوستي