ثور هائج يحطم سيارات في السعودية بعد هروبه والشرطة تتدخل.. فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

أثار ثور هارب حالة من الذعر، في طرق بريدة، يوم الجمعة، بعد تحطيمه عددا من السيارات.

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عددا من المقاطع والصور، التي ترصد الثور الهارب يتجول في أحياء شرق مدينة بريدة.

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وتضمنت المقاطع قيام مرور منطقة القصيم في محافظة بريدة، بالتدخل والسيطرة على الثور الهارب.

وأكد مغردون على مواقع التواصل أن الحادث وقع، صباح اليوم الجمعة، وأن دوريات من مرور منطقة القصيم باشرت حالة هروب الثور، وذلك عقب ورود بلاغ لأمانة منطقة القصيم.

وتم رصد الثور الهارب وهو يتجول على الطرقات السريعة وفي أحياء شرق مدينة بريدة محدثًا تلفيات ببعض المركبات، وتم في النهاية الإمساك به.





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