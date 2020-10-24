نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد حبسها بسبب فيديو إباحي.. أم سارة الكندري تنفجر باكية وتناشد أمير الكويت على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

ناشدت والدة الفنانة سارة الكندري أمير الكويت للإفراج عن ابنتها بعد حبسها على إثر الفيديو الفاضح الذي نشر عبر أحد حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي

وقالت والدة سارة في مقطع فيديو نشرته عبر سناب شات: “أنا والدة سارة…اليوم روحت لوكيل النيابة اترجيته يتركوا بنتي وهو كان ولد كثير ذوق وقالي يا أمي عندي كل الأوراق وراح أشوفها.. أنا خرجت من المستشفى ع مسئوليتي.. جاني هبوط وضغط وسكر لما عرفت انهم حاكمين ع بنتي.. ليش سوى سوت يعني”.

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وأضافت: “أنا بناشد أمير الكويت مين يبي راس بنتي.. هاد مسكينه ما عندها معاش.. هي مو تاجرة مخدرات ولا غسيل أموال.. أنا بناشدكم أفرجوا عنها”، معتبرة أن الفيديوهات التي تنشرها ابنتها لا تمس بالآداب العامة.

وتابعت: “بالله عليكم يا مجتمع الكويت والخليج شوفوا فيديوهات سارة.. مافيها أي شئ خارج ولا مخل بالأداب هي كثير محترمة وأنا إذا نزلت إشي مو زين ما راح أسكتلها.. ليش كل يومين طابين عليها الجرائم الإلكترونية.. سيبوها تسترزق هي مو بتشتعل ولا زوجها بيشتغل وفين وفين إذا جاها إعلان”.

وأثارت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها مقطع فيديو جريء لها، وهي تضع الزيت على جسدها أمام المرآة، الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات اللاذعة من قبل المتابعين، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية بالقبض عليها بتهمة مخالفة الآداب.

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