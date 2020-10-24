كشفت صدرها كاملاً.. غادة عادل تظهر بملامح مختلفة في الجونة.. فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً (دوت الخليج )

خطفت إطلالة الفنانة المصرية غادة عادل، في افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أنظار الحاضرين وكاميرات المصورين، ورواد مواقع التواصل.

وارتدت الفنانة غادة عادل في هذه الإطلالة، التي وصفها كثيرون بالجريئة، فستانًا لامعًا باللون الأحمر مكشوف الصدر والذراعين بالكامل.

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وتداول رواد في السوشال ميديا، صورًا لإطلالة غادة، وسط تساؤل بعضهم عن سر التغيير في شكلها، مقارنة مع إطلالتها في الدورة الماضية من مهرجان الجونة.

وتوقع بعض المتابعين، أن غادة عادل لجأت إلى إجراء عمليات تجميل، لا سيّما في منطقة الصدر، فيما أكد آخرون أن تغيير لون شعرها إلى الأسود السبب في جعلها تبدو بملامح مختلفة.

ومن بين التعليقات التي تركها المتابعون: "غادة عادل فرحانة بالعملية الجديدة"، و"بس الدكتور إيده تقيلة شويتين"، و"غادة عادل شكلها مختلف ليه كده؟!".

واعتادت غادة عادل على الظهور في المناسبات الفنية بإطلالات جريئة، الأمر الذي يعرضها أحيانا لانتقادات بعض المتابعين .

وكانت الفنانة المصرية قد صرحت في وقت سابق بأنها تخطت مرحلة الانفصال عن زوجها المخرج المصري مجدي الهواري، موضحة أنهما انقطعا عن التحدث سويًا بعد الانفصال.

وافادت في تصريحات تلفزيونية أنها تزوجت في سنّ مبكرة وهو ما أصابها بعدم تركيز في التمثيل لأنها كانت ملتفتة لأسرتها وتربية أبنائها، مضيفة أن زوجها كان يوقفها عن مواجهة الحياة لخوفه عليها، وهو ما جعلها تركز في أسرتها فقط.

وأشارت إلى أنه دفعها بعد ذلك للتمثيل رغم أنها لم تكن تريد الاستمرارية، لافتة إلى أن زواجهما استمر 15 عامًا، وبعد فترة من الانفصال استطاعت تخطي ذلك وعادت علاقتهما في إطار الصداقة، لافتة بأن علاقتها بمجدي الهواري حاليًا ممتازة "وخدنا وقت على ما عرفنا نبقى أصحاب والعشرة متهونش على حد".

يذكر أن آخر ظهور فني لغادة عادل، كان من خلال فيلم "الخطة العايمة"، مع النجمين علي ربيع ومحمد عبد الرحمن، والذي يتم عرضه حاليًا في دور السينما.



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