مسكت خصرها بشدة.. لجين عمران تكشف صدرها وتبرز أردافها في الجونة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٩ صباحاً (دوت الخليج )

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران قبل ساعات قليلة، ضمن عدد من النجمات العربيات، في استعراض ازيائهن على السجادة الحمراء عند تدشين حفل الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وبدت لجين عمران، بفستان أحمر مكشوف الصدر ،وبتسريحة شعر معقودة إلى الخلف ، وكمامة على وجهها كإجراء احترازي من فيروس كورونا.

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وتعمدت الإعلامية السعودية في اطلالتها على القبض بيدها على خصرها وإبراز أردافها بشكل لافت.

وحظيت هذه الإطلالة الجريئة، على إعجاب الحضور من نجوم ونجمات الفن والإعلام من مختلف بلدان العالم، وكذا المصورين الصحفيين الذين التموا حولها ليلتقطوا لها صور وهي على السجادة الحمراء بمسرح المهرجان.

https://www.instagram.com/p/CGskbgRh0Qw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGskbgRh0Qw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by مجلة الشياكه (@alshiaka_magazine_) on Oct 23, 2020 at 11:38am PDT

يأتي ذلك بعد تعرّض لجين عمران، لإنتقادات حادةٍ، بسبب إطلالتها الأخيرة عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، والتي ارتدت “قرطا ضخما” على اذنها.

وظهرت لجين، بإطلالة بيضاء، مرتدية فستانا باللون الأبيض يكشف ساقيها وذراعيها، عدا عن المجوهرات والنظارة، والقبعة التي اعتلت رأسها، وجميع القطع التي ارتدتها لجين، حسب مستخدمي إنستغرام، من تصميم دور أزياء عالمية.

وحمل انتقاد شقيقة الفنانة أسيل عمران، الكثير من التعليقات القاسية، عبر صفحات تتبع العديد من رواد السوشال ميديا التي تداولت صورة لجين، التي ركزت معظمها على فستانها المكشوف و"القرط" الذي وضعته على اذنها.

ومن ضمن التعليقات السلبية على إطلالة لجين، قالت مستخدمة “كذا اصبحتي تنافسي رانيا يوسف ومريم حسين " وكتبت أخرى :"الناس اللي يشترون قرط ضخم مو عشان أبرز الجمال عشان يتفاخروا".

كذلك أشار آخرون إلى أن لجين تعشق ارتداء الملابس المكشوفة ، وأنها دخلت مجال عرض الأزياء لهذا السبب .

يشار إلى أن الإعلامية لجين عمران كانت إطلالتها عبر الـ”سناب شات” برفقة مراسل قناة العربية في العاصمة الفرنسية باريس، الفلسطيني ليث بزاري الذي يتواجد في دبي في الفترة الحالية.



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