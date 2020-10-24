حمادة هلال يفجر مفاجأة تصدم محمد رمضان بسبب أغنية "الشرع حلل أربعة"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

فوجئ الجمهور بطرح حمادة هلال برومو أغنية جديدة تحمل إسم "الشرع محللي أربعة"، وهو نفس الأسم لأغنية سبق وأعلن عن طرحها قريباً محمد رمضان. وحول الجدل المتوقع لتشابه الأسماء والمعنى، قال حمادة هلال في تصريح خاص لـ ET بالعربي، "اغنية الشرع محللي أربعة، هي موجودة معي بتنازلتها من حوالي ثلاثة أشهر وكان من المفترض تنزل ولكن حصلت لي ظروف خاصة أدت لتأجيلها". للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: مسكت خصرها بشدة.. لجين عمران تكشف صدرها وتبرز أردافها في الجونة ثور هائج يحطم سيارات في السعودية بعد هروبه والشرطة تتدخل.. فيديو بعد حبسها بسبب فيديو إباحي.. أم سارة الكندري تنفجر باكية وتناشد أمير الكويت كشفت صدرها كاملاً.. غادة عادل تظهر بملامح مختلفة في الجونة.. فيديو إصابة مذيعة قناة العربية الجميلة بورم خطير والجمهور: عين ماصلت على النبي منى زكي تصدم الجمهور بعد عملية شد.. تحولت لنسخة من وفاء الكيلاني زوجة السقا تظهر ببدلة رجالي في إفتتاح مهرجان الجونة.. فيديو الجمهور يحذر ياسمين صبري من رانيا يوسف: بتخطف منك أبو هشيمة منة عرفة ترد أخيرا على حقيقة خضوعها لعمليات تجميل محمد رمضان يثير جدلاً واسعاً بشأن تعدد الزوجات (فيديو) بالفيديو.. هالة صدقي تعوم في البحر.. والجمهور: المايوه هياكل منك حتة انكشفت حمالة صدرها.. نسرين طافش تستعرض مفاتنها في الجونة وتثير الجمهور مفاجأة من العيار الثقيل في واقعة قطع لسان طبيبة مصرية بالكويت المدفع يظهر على سرير إحدى مستشفيات الرياض.. والعلي يعلق (شاهد) فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز https://www.instagram.com/p/CGp55tdHHrz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGp55tdHHrz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGp55tdHHrz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Hamada Helal (@hamadahelaleg) on Oct 22, 2020 at 10:49am PDT وأضاف "كنت مقرر أنزل هذه الأيام اغنية طحن بطحن، ولكني وجدت مجهود بيضيع وفكرة أغنية يتم أخذها ولن أقول سرقتها لأن السرقة كلمة كبيرة". وختم حمادة هلال: "وارد يكون توارد أفكار ووارد ان يكون هناك من يبلغ بأسماء اغنية لفكرة حلوة! ولكن هذه اغنية تعبنا فيها جدا واشتغلنا عليها ولن أعطي فرصة لأحد أن يأخذ مجهودي".

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