نشكركم على قرائتكم خبر تحركات قوية في الدوحة : قطر تدعم تركيا في مواجهة السعودية على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أطلق تجار قطريون حملة لشراء المنتجات التركية في بلادهم ردًّا على حملة مناوئة يشنها سعوديون وإمارتيون ضد تركيا.

وحث التجار القطريون، الذين سلطوا الضوء على المنتجات التركية ووضعوا العلم التركي بجانبها، المواطنين على شراء هذه المنتجات.

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ولم يكتف التجار القطريون بذلك فقط، بل قاموا بوضع أوراق على الرفوف وكتبوا عليها "اشتر المنتجات التركية فقط".

على صعيد متصل، فقد شارك مئات الناشطين من القطريين دول وخليجية، في حملة لدعم تركيا، عبر وسم "#الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا"، الذي دخل قائمة الأكثر انتشارًا على موقع "تويتر"، عقب ساعتين فقط من انطلاق الحملة.

وفي هذا السياق قال الإعلامي والكاتب القطري جابر الحرمي: "شركة فورد للسيارات ونظيرتها فولكس واجن تقرران إتخاذ مدينة " قوجه إلي " التركية مقرًا لإنتاجهما المشترك باستثمارات تقدّر ب800 مليون يورو وهو ما سيساهم في تعزيز الإقتصاد التركي وتوفير 2500 فرصة عمل .. الذين يدعون لمقاطعة #تركيا .. قاطعوا أميركا وألمانيا".

وتأتي الحملة ردًّا على "حملة مقاطعة المنتجات التركية" التي أطلقتها السعودية بعد تصاعد التوتر مع أنقرة بسبب عدة قضايا خلافية أبرزها اغتيال جمال خاشقجي.