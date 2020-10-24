نشكركم على قرائتكم خبر أردوغان يصعق الإدارة الأمريكية ويتحدى واشنطن على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، بإجراء بلاده إختبارات لمنظومة "أس400 الروسية مؤخراً.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد المساجد بمحافظة إسطنبول. وقال أردوغان، إن الحديث عن اختبار "أس400" في سينوب التركية المطلة على البحر الأسود صحيحة، ونجري هذه الاختبارات، وسنواصل القيام بذلك.

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وحول الموقف الأمريكي من المنظومة الروسية، أكد الرئيس التركي أن موقف واشنطن لا يهمهم. وتابع قائلا: "وجود "أس400" لدى تركيا بالتحديد يزعج البعض، لكننا مصممون على موقفنا" وأضاف قائلا: "هل سألت (الولايات المتحدة) اليونان التي تمتلك وتستخدم منظومة "أس300" عنها؟".

وكانت وسائل إعلام تركية في وقت سابق، كشفت أن أنقرة أطلقت إخطارا بحريا "نافتكس" بشأن اختبار منظومة "أس400" الروسية في البحر الأسود، ما بين 13 و16 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، من أجل تجربة المنظومة الجوية الروسية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت رفضها وقلقها من تجارب تركيا للمنظومة الروسية.

وكانت وسائل إعلام تركية، نقلت في وقت سابق، مقاطع فيديو تظهر تحريك تركيا لمنظومة "أس400" باتجاه مدينة سينوب على البحر الأسود. وتصاعد التوتر بين واشنطن وأنقرة، العام الماضي، بعد حصول تركيا على المنظومة الروسية "أس400"، ما أدى لاستبعاد تركيا من برنامج "أف35".