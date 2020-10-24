على خطى الإمارات.. ترامب يعلن عن ثالث دولة عربية إتفقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

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عدن - نيرة ابو خليفة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات. وقال "ترامب" إن الجانبين اتفقا على صنع السلام وتطبيع العلاقات. وتحدث الرئيس الأمريكي بشكل مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. جديد أخبار دوت الخليج: وذكر بيان مشترك أن ترامب والبرهان وحمدوك ونتنياهو تحدثوا اليوم وناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة. وأضاف: "اتفاق زعماء إسرائيل وأمريكا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة".

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