تطورات مفاجأة في قضية هيفاء وهبي ومحمد وزيري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

في آخر تطورات اتهام محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانة هيفاء وهبي السابق بالنصب عليها وسرقة مبلع 63 مليون جنيه منها بالتوكيل الذي حررته له، حدّدت محكمة جنح ثاني الشيخ زايد جلسة التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم لمحاكمته في الاتهام المنسوب إليه، بالاستيلاء على أملاكها وأموالها، كما سيتم إعلانه بالدعوى المدنية واستمرار حبسه.

من ناحية أخرى، يعرض لهيفاء وهبي حالياً عبر منصة "شاهد vip" مسلسل "أسود فاتح" من بطولتها وبمشاركة كل من معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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وتنتظر هيفاء زيادة نسبة الحضور في دور العرض والمقررة حالياً بـ25 في المئة من عدد المقاعد في قاعة العرض، لتطرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" والذي تضع عليه آمالاً كبيرة بعودة قوية للسينما بعد غياب سنوات منذ قدمت آخر أفلامها "حلاوة روح".

حيث أكدت أنها تقدم في الفيلم دوراً جديداً عليها لم تقدمه من قبل وتخوض به مجال الأكشن لأول مرة، "أشباح أوروبا"، يشاركها في بطولته أحمد الفيشاوي وعدد كبير من النجوم.



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