بعد القبض عليها بسبب الفيديو الفاضح.. زوج سارة الكندري يكشف معلومات صادمة شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تحدث أحمد العنزي زوج الفاشينستا الكويتية ​سارة الكندري​ عن قضية القبض على زوجته بعد نشرها فيديو جريء لها. وقال العنزي في فيديو: "أنا وسارة كنا في البيت وجاءنا استدعاء بالنيابة، وبعد أن ذهبنا لهم أبلغونا أن هناك سيدة قدمت شكوى ضد سارة، وأخذوا منا معلومات وطلبوا منا الرحيل، وبعد ذلك خرجنا، وبعد ذلك أوقفنا أحد الأشخاص وطلب منا الانتظار بحجة أن المدير يريدنا، ولم نرى مدير أو غيره، وبعدها جاء لنا نفس الشخص وطلب مني الرحيل وبقيت سارة". للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: تطورات مفاجأة في قضية هيفاء وهبي ومحمد وزيري حمادة هلال يفجر مفاجأة تصدم محمد رمضان بسبب أغنية "الشرع حلل أربعة" مسكت خصرها بشدة.. لجين عمران تكشف صدرها وتبرز أردافها في الجونة ثور هائج يحطم سيارات في السعودية بعد هروبه والشرطة تتدخل.. فيديو بعد حبسها بسبب فيديو إباحي.. أم سارة الكندري تنفجر باكية وتناشد أمير الكويت كشفت صدرها كاملاً.. غادة عادل تظهر بملامح مختلفة في الجونة.. فيديو إصابة مذيعة قناة العربية الجميلة بورم خطير والجمهور: عين ماصلت على النبي منى زكي تصدم الجمهور بعد عملية شد.. تحولت لنسخة من وفاء الكيلاني زوجة السقا تظهر ببدلة رجالي في إفتتاح مهرجان الجونة.. فيديو الجمهور يحذر ياسمين صبري من رانيا يوسف: بتخطف منك أبو هشيمة منة عرفة ترد أخيرا على حقيقة خضوعها لعمليات تجميل محمد رمضان يثير جدلاً واسعاً بشأن تعدد الزوجات (فيديو) بالفيديو.. هالة صدقي تعوم في البحر.. والجمهور: المايوه هياكل منك حتة انكشفت حمالة صدرها.. نسرين طافش تستعرض مفاتنها في الجونة وتثير الجمهور فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز واضاف العنزي: "أشعر بالصدمة لما يحدث في حياتي، وكل ما أمر به غير جميل، فتارةً ابنتي في النظارة وتارة زوجتي في النظارة وتارةً أنا بنفسي في النظارة، يقولون أنني قمت بتصوير زوجتي، لكن هذا كذب لأنني لو أنا الذي قمت بتصويرها لكنت مُحتجزاً معها، ويقولون أنني خرجت بكفالة، لم أخرج بكفالة لأنه لا يوجد علي قضية أساساً، القضية فقط على سارة".

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