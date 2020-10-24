ضبط فنانة شهيرة بعد نشرها لفيديو الاستحمام بإيحاءات جنسية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تصدرت الممثلة الأردنية سوسن هارون، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد أزمة الفيديو الأخير لها، الذي نشرته، وظهرت فيه داخل الحمام، ترتدي ثوب الاستحمام (البورنص).

وعلى خلفية الواقعة، قررت النيابة العامة في دولة الكويت -التي تقيم بها سوسن هارون استدعائها، وحجزها 21 يومًا على ذمة التحقيقات، لإحتواء الفيديو على إيحاءات جنسية.

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وأشارت تقارير إخبارية كويتية، أن رجال المباحث في الكويت، قاموا بضبط وإحضار سوسن هارون، إلى النيابة، بعدما تعذر الوصول لها من قبل النيابة، لخضوعها للتحقيقات.

ولم تكشف التقارير الإخبارية عن ما تم في التحقيقات ورد سوسن هارون على تلك الإتهامات، مكتفين بنشر القرار الصادر من النيابة بحبس الفنانة الأردنية، على ذمة التحقيقات.

وتعود الأزمة، إلى قيام سوسن هارون، بنشر مقطع فيديو من داخل الحمام، ظهرت فيه ترتدي ثوب الاستحمام (البورنص) فقط، وتتحدث إلى متابعيها وتخبرهم أن أمها هي التي تحممها.

كانت سوسن هارون، نشرت الفيديو سالف الذكر عبر حسابها على تطبيق «سناب شات»، وظهرت فيه تشكر فيه والدتها على الحمام، وصرحت بأنها لا تستطيع تنظيف شعرها حتى اليوم، وأن والدتها هي من تقوم بذلك، وأن الأمر ليس له علاقة بالعمر وسوف تبقى تتدلع على والدتها، حتى لو أصبح عمرها 60 سنة.



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