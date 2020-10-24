نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رسالة معجب إلى هند القحطاني تثير سخرية عارمة.. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا لأحد متابعي الناشطة السعودية هند القحطاني، أبدى فيه إعجابه بهند بشكل كبير، حيث قال إنها من العشر الاوائل في العالم في الكرة المسطحة”، لتنهال التعليقات الساخرة عليه ويتصدر المقطع قائمة الترند في تويتر.

ونشرت الناشطة هند القحطاني المقطع الصوتي على حسابها في سناب شات مبدية إعجابها بدورها من تعليق المتابع الذي وصفها بأنها من أفضل 10 أشخاص في “الكرة المسطحة”.

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وأثارت جملة “الكرة المسطحة ” ردود فعل واسعة، حيث دشن المغردون وسما بعنوان “الكرة المسطحة”، وآخر يحمل اسم “هند القحطاني” معلقين على الخطأ الكبير في الوصف سواء من ناحية علمية أو لفظية أو حتى كتصنيف.

وقال المعجب في مقطع الفيديو الذي أرسله لأحد أصدقائه وبعدها تم ارساله للقحطاني: “انصعت غصباً علي لهند القحطاني حقيقة انا اعتبرها الاولى في العالم العربي وربما تكون من العشره الاوايل في الكرة المسطحة.

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وجاء في التعليقات: “بغض النظر عن التصنيف اللي من كيسه الحين نص علماء ناسه ماتو بالفضاء عشان يثبتون أن الكورة الارضية كروية ويجيك واخد ينسف تعب ملايين السنين ويقول مسطحه!!!”

. وقالت إحدى المغردات: “في جدلية إنك لو حطيت معلومتين الاثنين مستفزات.. وخليت واحدة غلط.. الغالب ان الناس تمسك في الجملة الغلط وتسلّم بصورة لا واعية بالجملة الأقل استفزازا باعتبار أنها صحيحة.. يعني الحين الكل ضمنيا ما عنده مشكلة إن المذكورة من العشرة الأوائل في العالم بس عنده مشكلة مع الكرة المسطحة”.

وفي التعليقات أيضًا:”للي يستغرب ان هند القحطاني كل يوم تطلع ترند .. يا جماعة في كمية عقول مسطحة بأعداد رهيبة الله يخارجنا”. وكانت القحطاني قد نشرت عبر حسابها في سناب شات مؤخرا مقطع فيديو تستعرض فيه قصرها الجديد، وقالت إن أولادها لم يشاهدوه حتى الآن وتنتظر ردة فعلهم عند رؤيته. وأظهر مقطع الفيديو مدى فخامة المنزل وتصميمه المميز، حيث يحتوي على نوافير وأثاث فاخر وديكورات مدهشة، كما أنه كبير وواسع مطل على حديقة مشجرة ضخمة. وقالت القحطاني من خلال الفيديو المتداول: “عشان أنا بحبكم حبيت تشوفه المنزل قبل أطفالي شوفوا الجمال شوفواالفخامة والأناقة”.



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