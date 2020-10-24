نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فتاة جديدة في حياة عمرو دياب تثير موجة جدل واسعة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشر الهضبة، عمرو دياب صورة لفتاة وكتب عليها كلمتين باللغة اليونانية، #Εσύ_εσύ، لتثير الجدل بتحد جديد بين جمهوره ومحبيه لمعرفة هوية هذه الفتاة خاصة أنها لا تشبه أيا من بناته.

وتوصلت بعض الوسائل الاعلامية لهوية صاحبة الصورة، وهي المطربة اليونانية إيريني بابادوبولو، التي بدورها نشرت صورة للفنان عمرو دياب عبر حسابها الشخصي يرتدي ملابس صيفية وكتبت عليها بالعربية (أهي أهي) واسم عمرو دياب، ويبدو أنها شريكته في الفيديو كليب الجديد للأغنية التي تحمل الاسم نفسه.

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إيريني بابادوبولو مطربة يونانية وعارضة أزياء تبلغ من العمر 35 عاما، كانت قد أصدرت احدث مقاطع الفيديو كليب لها في بداية يوليو الماضي، وهي أغنية بعنوان (رقصة قلبي)، وعلى المستوى الشخصي فهي على علاقة بحارس مرمى (باوك ألكسندروس) اليوناني.

وكانت قد احتفلت بعيد ميلادها مع أصدقائها في 25 أغسطس الماضي، وأثارت الجدل برقص مثير خلال عطلة صيفية قضتها في سانت دومينيك قبل عودتها إلى اليونان.





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