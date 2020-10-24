ببطن منتفخ.. ايتن عامر تصدم الجمهور في آخر إطلالة لها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

ظهرت الفنانة أيتن عامر بمهرجان الجونة بدورته الرابعة عام ٢٠٢٠ الذي يقام لتكريم النجوم والمميزين في الجانب الفني.

وأثارت ايتن عامر ؛ الجدل من رواد السوشيال ميديا من خلال ظهورها بوزن زائد وبطن منفوخ وهو عكس ما تظهر به من خلال الصور التى تقوم بنشرها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

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وتألقت الفنانة أيتن عامر بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا مكشوف الأكتاف والصدر باللون الفضى اللامع وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بخضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.





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