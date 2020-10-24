بوسي تنشر مقطع نادر لمحمود ياسين.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حوارًا نادرًا سجلته مع الفنان الكبير الراحل محمود ياسين خلال تكريمه بأحد المهرجانات واقتحم الفنان الكبير عزت العلايلي الحوار ليهنئ الراحل بتكريمه وعلق قائلا إن محمود ياسين صاحب تاريخ فني كبير ومشرف ويستحق كل تكريم. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: ببطن منتفخ.. ايتن عامر تصدم الجمهور في آخر إطلالة لها فتاة جديدة في حياة عمرو دياب تثير موجة جدل واسعة رسالة معجب إلى هند القحطاني تثير سخرية عارمة.. فيديو ضبط فنانة شهيرة بعد نشرها لفيديو الاستحمام بإيحاءات جنسية بعد القبض عليها بسبب الفيديو الفاضح.. زوج سارة الكندري يكشف معلومات صادمة شاهد تطورات مفاجأة في قضية هيفاء وهبي ومحمد وزيري حمادة هلال يفجر مفاجأة تصدم محمد رمضان بسبب أغنية "الشرع حلل أربعة" مسكت خصرها بشدة.. لجين عمران تكشف صدرها وتبرز أردافها في الجونة ثور هائج يحطم سيارات في السعودية بعد هروبه والشرطة تتدخل.. فيديو بعد حبسها بسبب فيديو إباحي.. أم سارة الكندري تنفجر باكية وتناشد أمير الكويت كشفت صدرها كاملاً.. غادة عادل تظهر بملامح مختلفة في الجونة.. فيديو إصابة مذيعة قناة العربية الجميلة بورم خطير والجمهور: عين ماصلت على النبي منى زكي تصدم الجمهور بعد عملية شد.. تحولت لنسخة من وفاء الكيلاني زوجة السقا تظهر ببدلة رجالي في إفتتاح مهرجان الجونة.. فيديو فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز كان محمود ياسين رحل قبل أيام عن عمر 79 عامًا بعد صراع مع المرض، ووري جثمانه الثرى بعد ظهر اليوم وسط حضور فني وجماهيري كبير. https://www.instagram.com/p/CGX4jiDhfwi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGX4jiDhfwi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by بوسي شلبي ❤ (@boosyshalaby_lovers) on Oct 15, 2020 at 10:56am PDT

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