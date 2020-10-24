لأول مرة.. أمل عرفة تنشر صورة جرئية مع ابنتها داخل المسبح

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشرت الفنانة السورية “أمل عرفة” صورة جمعتها بإبنتها أشعلت بها مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت عرفة عبر إنستغرام وفق ما تم رصده، وهي تحمل إبنتها داخل المسبح ولم يظهر منهما سوى أكتافهم.

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وأرفقت عرفة الصورة التي قامت بنشرها مؤخرا “ولا أغلى” متمنية للجميع أن يحفظ أبنائهم وبناتهم.

عدد من زملائها الفنانين كانوا أول المعلقين لعرفة منهم نسرين طافش ورواد عليو و صباح الجزائري متغزلين بجمالها.

إلا أن بعض المتابعين وجهوا رسائل نصح للفنانة أمل عرفة من أجل الحفاظ على مسيرتها الفنية وأن لا تقتدي بالفنانات اللواتي يذهبن إلى طريق العـري من أجل الشهرة.

وكتب أحدهم متسائل “أين تيابكم” لعدم إستطاعة رؤية لباسها بسبب إنغمارها داخل المسبح مع إبنتها.

الجدير بالذكر أن الفنانة أمل عرفة كانت متزوجة من الفنان السوري عبد المنعم عمايري لكن علاقتهم إنتهت بعد 14 عاما من الحياة الزوجية التي أثمرت عن طفلتين.

صورة عرفة جاءت بعد يوم واحد من إعلان البوستر الرسمي لمسلسل شارع شيكاغو التي إنتهت من تصويره مؤخرا ومن المفترض أن يعرض في 26 من الشهر الجاري.

أمل عرفة سجلت حضورها ضمن الموسم الرمضاني عبر مشاركتها في مسلسل “حارس القدس” الذي لاقى نجاحا لافتاً.





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