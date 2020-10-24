نشكركم على قرائتكم خبر المرض يداهم أجمل مذيعات قناة العربية بعد ظهور ‘‘ورم’’ في حنجرتها.. شاهد أول ظهور لها على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - تفاعل العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع قصة مرض مذيعة قناة “العربية” ريم بوقمرة، والتي كشفت فيها عن سبب تأثر صوتها مؤخرا وعدم ظهورها على الشاشة.

عملية جراحية

وفاجأت “بوقمرة” متابعيها بما أعلنته عن رحلة مرضها وخضوعها لعملية جراحية أخيراً استئصلت فيها ورم من الحنجرة.

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ونشرت “ريم” على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لها وأرفقتها بتعليق تضمّن التفاصيل.

وقالت:”ويوماً ما نستيقظ على وجع في الحنجرة أكثر حدة من قبل، اعتقدته التهاباً، أخذت ما تيسّر من المشروبات وما اعتقدت أنه يساعدني على تجاوز الألم. زاد الألم وساء الصوت في الحياة وعلى الشاشة”.

ورم حميد بالحنجرة

وأضافت أنها راجعت الطبيب وأخذت المزيد من الدواء ولا شيء تحسّن، مشيرةً إلى أنه بعد كشف بالمنظار اتضح أنه ورم حميد بالحنجرة.

واستطردت:”كلمة “حميد” لم أسمعها في الأول، كلمة “ورم” بشعة غطت على أيّ تعبير للتوضيح أو التفسير أو المواساة”.

واختتمت بالقول: “اليوم الحمد لله أجريت العملية الجراحية، تم استئصال الكويرة الصغيرة وبعدها صمت لأسبوع ثمّ عودة للعمل تدريجياً، في أقرب وقت بإذن الله . شكراً لكل من سأل”.