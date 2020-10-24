فنانة شهيرة ترتدي ستارة في مهرجان الجونة (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٣ مساءً (دوت الخليج )

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية سخرية واسعة من إطلالة الفنانة المصرية بشرى، على السجادة الحمراء في حفل افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة والتي تستمر حتى 31 من أكتوبر الجاري.

وارتدت بشرى فستانا باللون التركواز المكشوف من منطقة الصدر وكان ممزوجًا بجزء على الأكتاف والأذرع، من نوع الستان، مما جعل رواد بمواقع التواصل الإجتماعي يصفون الفستان بالستارة، لقرب شكله ولونه من شكل الستارة.

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وجاء الفستان طويلا وذا أكمام طويلة ولكنه اتسم بتصميم يحمل قصة غريبة وغير تقليدية، بينما تزينت بشرى بمجموعة من المجوهرات الراقية مرتدية عقدا ألماسيا حول رقبتها مما ساعدها في تجاوز مشكلة الفستان إلى حد كبير.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة بشرى على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

وانطلقت تعليقات ساخرة من جانب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي كان أبرزها أنها ارتدت "اللحاف" وليس فستانًا في المهرجان، في إشارة إلى أن تلك الإطلالة سيئة ولم تحظى بإعجابهم.

ومما جاء في التعليقات: "بشرى جايه باللحاف"، و"بشرى مش لاقيه فستان ، و"قومي يابت لفي نفسك في اللحاف قومي يابت ده مهرجان الجونة، يلا بسرعة وابهريهم"، و"بشع"، و"فايبر ده"، و"براشوت".

وعلقّ آخرون: "ده تخطيط يا بلد..هتعمل باراسيلنج بعد الحفله على طول"، و"ده مفسية بسين العيال في شاليه الساحل ولبساه"، "، و"تحس انها لابسه ستاره".

وأشادت بشرى التي تعد رئيس العمليات في مهرجان الجونة السينمائي، بدور وزارة الصحة المصرية في تأمين المهرجان صحيًا حيث قالت إن الطاقم الطبي وفّر كل متطلبات الوقاية من فيروس كورونا المستجد ووفر عددًا ضخمًا من المعقمات والمسحات أيضًا.

كما حرصت على ارتداء الكمامة الواقية بنفس لون فستانها الفضي، وعلى خلعها أمام الكاميرات، أثناء إجراء الحوارات التلفزيونية.

وتشهد ليلة الافتتاح الذي يقام حاليًا عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذي عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهي جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.

والفيلم شارك كمشروع في مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهايني، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، ديا إليان، كوين دي بو.





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