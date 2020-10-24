تفاصيل مأساوية.. طفلان يعيشان 3 أيام مع جثتي والدهما بالمنزل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٥ مساءً (دوت الخليج)

أمضى طفلان صغيران، ثلاثة أيام داخل المنزل واحدهما، بعد وفاة والديهما بسبب تناول مخللات مسمومة.

واكتشف أقارب الضحيتين، المقيمين في قرية بولشوي كوزيموكينو بلينينجراد أوبلاست بروسيا. المأساة عندما غاب ألكسندر وفيكتوريا ياكوني عن تجمع عائلي، عندما ردت ابنتهما البالغة من العمر خمس سنوات على الهاتف.

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قالت الطفلة إن والدها (30 عامًا) وأمها (25 عامًا) كانا “نائمين لفترة طويلة، وأضافت أن والدها تحول إلى اللون الأسود بالكامل. وكانت ترعى شقيقها الأصغر البالغ من العمر عام واحد.

وهرعت أخت ألكسندر ناتاليا باكولينا (36 عامًا)، إلى الشقة لتجد شقيقا وزوجته ميتين في السرير بعد أن فتحت ابنة أخيها الباب. وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ستار”.

أضافت: “ركضت … ورأيت كل شيء. سقطت على الأرض وصرخت”، قبل أن تتصل بالشرطة وخدمات الطوارئ، وتخرج الطفلين من الشقة.

وكانت جدة ألكسندر أعطته جرة من المخللات محلية الصنع في اليوم السابق لوفاته. وقالت شقيقته إن الجرة كانت مفتوحة في المطبخ.

ويشتبه في أن توكسين البوتولينوم من المخللات هو سبب الوفاة. حيث إنه يسبب السم شللًا وأحيانًا الموت من خلال فشل الجهاز التنفسي.

واستبعد الجار ميخائيل خومتشينكو حدوث تسمم بالكحول، قائلاً إن الزوجين لم يشربا. واضاف: “ليس لدي سوى مشاعر إيجابية تجاههما”، قبل أن يؤكد أنهما “زوجان مثاليان”.

ويخضع الطفلان الآن للرعاية من قبل والد ألكسندر.



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