نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بصدر وظهر عاريان.. نسرين طافش تستغني عن حمالة الصدر وتستعرض جمالها في الجونة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٨ مساءً (دوت الخليج )

تداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" ، 10 صور للفنانة نسرين طافش.

والتقطت الصور المتداولة للفنانة السورية، مساء أمس في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى الدولى في مصر.

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واستعرضت طافش خلال الصور التي ظهرت في 9 منها بدون حمالة صدر، صدرها وظهرها المكشوفان وجمالها ورقتها ، فيما كشفت في الصورة العاشرة عن ساقيها وفخذيها، وسط حشد من نجوم ونجمات الفن من مختلف دول العالم.

واختارت لإطلالتها فستاناً طويلاً باللون الأحمر، وتسريحة شعر جذابة عقدت خصلاتها وسط رأسها، مع قليل من المكياج والحلي ..

ونالت الإطلالة إعجاب الحضور ومن بينهم المصورين الصحفيين الذين التموا حولها ليلتقطوا لها صور وهي على السجادة الحمراء عند تدشين حفل الهرجان.

https://www.instagram.com/p/CGuGZvXnipT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGuGZvXnipT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by riham ???????? masri (@riham_sarkisiah) on Oct 24, 2020 at 1:54am PDT

ومؤخرًا نشرت صفحة مهتمة بأخبار الفن والمشاهير، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة حديثة للفنانة نسرين طافش .

واختارت الفنانة السورية لإطلالتها الجيدة فستاناً أصفراً طويلا ومكشوف الصدر مع اجزاء من نهديها، والذراعين، كما اختارت تسريحة شعر ذهبية دثرت خصلاتها اجزاء من صدرها وظهرها المكشوفان.

أما المكياج فقد اعتمدت لهذه الإطلالة الجميلة، مساحيق خفيفة مع أحمر الشفاة، وأحمر لاظافر اليدين ، كما وضعت عقدا ذهبيا وسط صدرها ليضفي المزيد من الإثارة والانبهار بما يحيط به.

الجمهور كعادته عبر من خلال التعليقات بالكلمات والرمز التعبيرية، عن عشقه وحبه للنجمة السورية، واشتياقه وانتظاره لاطلالاتها بصورة دائمة.

وتشارك نسرين طافش حاليا في مسلسلها الجديد «الوجه الآخر» الذي يعرض على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً من السبت إلى الأربعاء وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة إلى جانب نسرين، ماجد المصري وندا موسى ومادلين طبر وأحمد سلامة.

ويناقش المسلسل العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامي شيق.



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