تركي آل الشيخ ينهي خلاف تامر ومصطفى بسبب عمرو دياب (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٨ مساءً (دوت الخليج )

قال الشاعر الغنائي المصري تامر حسين، إنه يعتبر الملحن عمرو مصطفى، بمثابة الأخ والصديق، لافتًا إلى أنهما عاشا سويًا قرابة 15 عامًا، معقبًا: "أنا زعلان منه جدًا بس بحكم واجب الصداقة والعيش والملح أنا معاتبتوش ومعلقتش".

وأوضح تامر حسين، في مقابلة تلفزيونية سبب الخلاف بينه وبين عمرو مصطفى، بالرغم من أنه أول من قدمه في الوسط الغنائي وله فضل كبير عليه، مبينًا أن أول تعامل بينهما أشاد به وبالذوق في الكلمات متابعًا: "عمرو مصطفى قالي ذوقك حلو".

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وأضاف تامر حسين قائلًا: "عشت مع عمرو مصطفى حوالى 15 سنة، وربطتنا علاقة قوية جدًا ووقف جنبي في فترة وفاة والدي، ووالدته زي والدتي بالضبط ولا يوجد فرق بيننا، ولكن أنا زعلان منه ومشاكلنا الشخصية لن تحل على السوشال ميديا، ولو أساء لي مش هرد".

وتابع تامر حسين قائلًا إنه حاليًا على خلاف مع عمرو مصطفى على المستوى الشخصى؛ لأنه اتهمه بالباطل مع عمرو دياب، وتحدث معه بعد أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، مردفًا: "قال لي مش عاوزك تدي الأغانى اللي كتبتها للهضبة وبالفعل كلمت الهضبة وقال لي موافق، وبالفعل فضلت عمرو مصطفى على الهضبة".

واشتعل الخلاف بين الثنائي على "السوشال ميديا"، عقب عرض الحلقة، وحاول عمرو مصطفى أن يثير الأمر، إلا أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه دخل على الخط سريعًا، وترك تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر وجهها للثنائي تامر حسين وعمرو مصطفى.

وقال تركي آل الشيخ: "بتمنى إن الخلاف بينكم ينتهي.. مش متخيل لما حقابل واحد فيكم مايكونش فيه التاني.. وبعدين ياعمرو مين حيجيب ليك عصير الجوافة.. إذا ليا خاطر الخلاف ده ينتهي حالًا".

فيما رد تامر حسين بتغريدة مماثلة قال فيها: "انتهى أي خلاف يا أبوناصر وكلك ذوق ودايمًا سباق بالخير وكلنا إخوات الله يباركلك وترجع بألف سلامة ونتجمع على خير".

وبعدها عقب تركي آل الشيخ على الصلح بين عمرو مصطفى وتامر حسين موجهًا رسالة للأخير قائلًا: "ده العشم ومتنساش عصير الجوافة"، بينما قال لعمرو مصطفى: "ده العشم".

وتدخل بالتعليق الشاعر الغنائي المصري أيمن بهجت قمر فقال: "انتوا إخوات يا تامر وهي كانت ساعة شيطان وراحت لحالها"، ليرد عليه تامر حسين: "حبيبى يابو بهجت ربنا يديم الغلاوة".

وأضاف الشاعر أمير طعيمة معلقًا على هذا الصلح، بإيموجي قلوب، وكتب خالد تاج الدين، قائلًا: "كبير يا أبو ناصر"، بينما اختتم الإعلامي رامي رضوان الذي استضاف تامر حسين في برنامجه قائلًا: "بارك الله فيك يابو ناصر".

يُذكر أن الشاعر تامر حسين كشف مؤخرا عن مشاركته بـ 4 أغان في ألبوم "خليك فولاذي" للنجم تامر حسني، وهي: "تعرف فُلان، قولي كلام، قد الفراق، مش عاجبني".

وكانت آخر أعمال الشاعر تامر حسين أغنية "في أماكن السهر" التي طرحها الهضبة عمرو دياب منذ قرابة الشهرين وهي من توزيع أسامة الهندي وألحان عزيز الشافعي وإخرج الكليب أحمد النجار.



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