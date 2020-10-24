شاهد.. فنانة صارخة الجمال ترتدي فستاناً يزن 14 كيلو غرامًا في الجونة وتعجز عن المشي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٥٩ مساءً (دوت الخليج )

استطاعت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، أن تلفت الانتباه بإطلالتها التي اعتمدتها لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي يوم أمس؛ إذ ارتدت فستانا تميز بقصّته الضيّقة والتطريزات البرّاقة، إضافةً إلى الذيل الطويل من الخلف المرصّع بحبيبات لامعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور للفنانة اللبنانية صارخة الجمال ستيفاني، منقسمين بين من رأى أن إطلالتها تلك كانت موفقة، وهم الأغلبية، وبين قلة رأوا أنها اختارت فستانا عاديا لا يناسبها من حيث قصّته وطرازه، إلا أن اللافت في تلك التعليقات كان قيام بعض الصفحات المهتمة بالمشاهير بالإشارة إلى تفاصيل خاصة بالفستان من بينها إنه يزن 14 كيلوغراما.

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وأكدت تلك الصفحات أن وزنه الثقيل هو ما جعل ستيفاني غير قادرة على السير فيه، وهو ما ظهر جليا خلال مشيها على السجادة الحمراء.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن بعض نقاد الموضة وبحسب بعض الصفحات، أشارت إلى أن الإطلالة التي اعتمدتها ستيفاني تعد واحدةً من أفضل الإطلالات التي اعتمدتها النجمات في مهرجان الجونة.

وعلى الجانب الآخر استغرب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ارتدائها لفستان كهذا غطى كامل جسدها من الأعلى، خصوصا وأنها كانت قد اعتمدت إطلالة شبه عارية عندما ظهرت على السجادة الحمراء بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ77، الذي أقيم مؤخرا في إیطالیا؛ إذ أطلت الفنانة اللبنانية بفستان غير مبطن، وجاء كاشفا لجميع أجزائه خاصة عند منطقة الصدر والفخذين.

وطالتها حينها العديد من الانتقادات، حيث قالت إحدى المتابعات ساخرة: "ليه مغلبه حالك ولابسه"، وألمحت أخرى إلى أزمة فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف؛ إذ علقت بقولها: "شنو هالبس الفاضح يلة ماسوو وياهة مثل ممثلة مصرية.. لو سكتون"، وكتب آخر: "لو بدون فستان استر".

يُذكر أن اسم ستیفاني صلیبا كان قد ورد خلال تصريحات للإعلامیة السوریة زینة یازجي منذ حوالي شهرين، حول ما إذا كانت تشعر بالغیرة علی زوجها الفنان السوري عابد فھد بالبطولات النسائیة؛ حيث تقف البطلات إلى جانبه وأبرزهن ستيفاني صليبا، لتؤكد یازجي على أنھا لم تخف على عابد فھد من جمال ستیفاني صلیبا.





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